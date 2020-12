Trailer Verstappen-docu ‘Whatever it takes’ belooft exclusieve blik achter de schermen

In de Netflix-docuserie Drive to Survive schittert Max Verstappen (hij is geen fan) vooral door afwezigheid. Vanaf 17 december is hij echter in de hoofdrol te zien, in zijn eigen documentaire: Max Verstappen – Whatever it takes. De eerste trailer is nu te bekijken.



De nieuwe documentaire wordt uitgebracht door Verstappen en Ziggo, zo meldt de zender zelf, en mag dus ‘een geautoriseerde docuserie’ worden genoemd. Op de eigen website rept Ziggo erover dat deze ‘het echte en volledige verhaal vertelt van Verstappens weg naar de Formule 1’ met veel beelden uit zijn karttijd, al zien we in de trailer ook genoeg beelden van Verstappen als arrivé in de koningsklasse.

Behalve Verstappen zelf komen ook zijn vader Jos, moeder Sophie, manager Raymond Vermeulen, Red Bull-topman Helmut Marko en ex-Formule 1-coureur David Coulthard aan bod in de trailer. De documentaire belooft verder een uniek inkijkje in het privéleven van Verstappen, die we onder meer zien trainen, met een Amerikaanse muscle car en in een privéjet op pad zien gaan, en feestend in de club.

Vader Jos Verstappen lichtte recentelijk in interview met FORMULE 1 Magazine een tipje van de sluier op over de serie: “Er zitten heftige dingen in. Ik vind hem waanzinnig mooi, kreeg er kippenvel van.” Verstappen senior vond het ook confronterend: “Verschillende mensen vertellen over hoe ik te werk ging met karten. Toen werd ik wel even met de neus op de feiten gedrukt. Ze vonden dat ik erg hard was.”

Zie onder de trailer waar en wanneer je de docuserie kan kijken!



Max Verstappen – Whatever it takes telt drie delen en wordt vrijdag 18 december vanaf 20:45 uur uitgezonden op Ziggo Sport. Vanaf de 17e is de documentairereeks echter al te zien voor Ziggo-klanten, die deze een maand lang ‘als cadeau’ kunnen kijken via de on demand-functie van de mediabox of via de Ziggo Go-app.