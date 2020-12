Schumacher maakt dan nu wel zijn debuut, vervangt Magnussen tijdens VT1 in Abu Dhabi

Twee maanden later dan gepland maakt Mick Schumacher dan eindelijk zijn officiële vrijdagdebuut in de Formule 1. Kevin Magnussen maakt vrijdagochtend plaats voor de nieuwbakken Formule 2-kampioen en toekomstig Haas-coureur, zodat hij alvast kan wennen aan de Haas-bolide.

Lees ook: Japanse line-up voor Alpha Tauri in Abu Dhabi-test: Marino Sato maakt zijn eerste meters in een Formule 1-auto

Schumacher zou op de Nürburgring zijn officiële debuut maken tijdens de eerste vrije training, maar toen gingen de trainingssessies op de vrijdag niet door wegens dichte mist, maar nu gaat hij dan eindelijk zijn debuut maken.

“Het weer gaat me nu tenminste niet in de weg zitten”, grapt Schumacher, die afgelopen weekend kampioen werd in de Formule 2. “Ik ben er zeker van dat ik deze keer wel gewoon de baan op kan en ik kijk er ook naar uit dat ik het circuit ga delen met zulke goede coureurs”, aldus de toekomstig Haas-coureur.

Lees ook: Mick Schumacher behoudt voorsprong na thriller en kroont zich tot kampioen F2

Bij Alfa Romeo maakt Antonio Giovinazzi tijdens de eerste vrije training plaats voor test- en reservecoureur Robert Kubica, die volgende week ook gaat deelnemen aan de young driver test.