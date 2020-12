Japanse line-up voor Alpha Tauri in Abu Dhabi-test: Marino Sato maakt zijn eerste meters in een Formule 1-auto

In navolging van zijn landgenoot Yuki Tsunoda gaat Marino Sato ook testen voor Alpha Tauri in Abu Dhabi tijdens de young driver test volgende week. Zo heeft het Italiaanse team laten weten.

Sato, die trouwens niet familie is van oud Formule 1-coureur en tweevoudig Indy500-winnaar Takuma Sato, reed dit jaar in de Formule 2 bij Trident en heeft één punt gepakt in 24 races. Het zullen zijn eerste meters zijn in een Formule 1-auto en daar kijkt hij natuurlijk naar uit.

“Ik ben ontzettend blij dat Alpha Tauri mij de kans geeft”, zegt Sato. “Het doel is om zoveel mogelijk rondes te gaan rijden, zodat ik veel kan leren. Natuurlijk is het een droom van iedere coureur om in een Formule 1-auto te rijden en dus heb ik er veel zin in”, aldus de Japanner.

Volgens Alpha Tauri-teambaas Franz Tost verdient Sato een kans. “Hij heeft het goed gedaan in de Formule 2. Wij zijn ervan overtuigd dat hij het goed gaat doen en dat een goede coureur is. Het is een goede voorbereiding voor zijn toekomst en we zijn blij dat we hem kunnen helpen”, vertelt de Oostenrijker.

