Kevin Magnussen blijft ook in het aankomende Formule 1-seizoen verbonden aan Haas, ondanks het verlies van zijn vaste plek als coureur. Teambaas Ayao Komatsu heeft bevestigd dat de Deense coureur een nieuwe rol zal vervullen binnen het team.

LEES OOK: Mercedes overschreed bijna budgetplafond door crashes Antonelli en Russell

Terug naar de roots

Hoewel Magnussen niet meer wekelijks op de grid zal staan, blijft hij nauw betrokken bij het Amerikaanse team. Zijn voornaamste taak wordt het testen van oudere Formule 1-bolides binnen het zogenaamde TPC-programma van Haas (Testing of Previous Cars). Dit initiatief biedt het team waardevolle data door met auto’s van twee seizoenen geleden te testen en daarmee referentiepunten te creëren voor Esteban Ocon en Oliver Bearman. Daarnaast zal Magnussen werken in de simulator van Toyota. Die samenwerking is mogelijk dankzij het technisch partnerschap die Haas vorig jaar met de Japanse fabrikant sloot.

LEES OOK: Alonso heeft nog steeds dezelfde ‘innerlijke woede’ als tijdens F1-begindagen

Endurance-uitdagingen met BMW

Magnussen gaat zijn werk bij Haas combineren met een nieuwe uitdaging in de langeafstandsracerij. De Deen is voor BMW M Motorsport vastgelegd als fabrieksrijder in hun Hypercar-programma. Dit betekent dat hij deelneemt aan kampioenschappen als IMSA en WEC, inclusief een mogelijke deelname aan de legendarische 24 uur van Le Mans. De exacte details van zijn programma zijn echter nog niet bekendgemaakt door BMW.

Naast zijn nieuwe rol wordt verwacht dat Magnussen ook beschikbaar zal zijn als reservecoureur voor een aantal Formule 1-races in 2025. Hoewel hier nog geen definitieve afspraken over zijn gemaakt, zijn gesprekken tussen Magnussen en Haas hierover gaande.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)