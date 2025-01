Fernando Alonso is al een tijdje de meest ervaren coureur op de grid, maar heeft nog steeds dezelfde honger als toen hij in de Formule 1 begon. Hoewel de Spanjaard eerlijk toegeeft dat hij het verstrijken van de jaren steeds meer voelt, houdt hij de hoop op meer titelkansen in 2026.

Fernando Alonso is met 43 jaar de oudste coureur op de huidige Formule 1-grid. De Spanjaard heeft daardoor ook de meeste ervaring op zak, maar heeft ook nog steeds dezelfde honger als toen hij in 2001 met Minardi de koningsklasse betrad.

“Zelfs nu, na meer dan twintig jaar, als ik naar een kartbaan ga en ik kijk naar de tijden en ik zit een halve tiende achter de snelste, heb ik nog steeds dezelfde innerlijke woede. Dezelfde frustratie”, vertelt Alonso aan DAZN. “Misschien eet ik die avond niet eens meer.”

‘Nog steeds heel sterk’

Toch voelt zelfs Alonso, die door veel fans als de eeuwige rookie wordt bestempeld, het verstrijken van de tijd. “Ik denk dat je na verloop van tijd moet veranderen en je lichaam moet aanpassen,” legt de tweevoudig kampioen uit. “Je kunt op je veertigste niet meer hetzelfde eten als op je twintigste. Je hebt niet meer dezelfde spiermassa. Dus voor mijn dieet doe ik wat meer onderzoek, met voedingsdeskundigen, en volg ik een beetje de vegetarische weg. Maar ik voel me nog steeds heel sterk.”

Alonso heeft nog tot zijn 45ste een contract met het Britse Aston Martin, waardoor hij sowieso nog twee seizoenen mag meestrijden voor overwinningen. De Spanjaard ziet dat echter in 2025 niet gebeuren. “De auto’s zullen hetzelfde zijn als vorig jaar en het zal praktisch onmogelijk voor ons zijn om zo’n grote sprong te maken.”

De coureur is wel hoopvol voor het seizoen daarna. “Er komen veranderingen aan in de reglementen en Adrian Newey gaat vanaf april aan de slag met het project voor 2026”, besluit Alonso.

