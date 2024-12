Fernando Alonso is met inmiddels meer dan vierhonderd Grand Prix-starts de meest ervaren coureur op de huidige grid. De Spanjaard onthult echter dat hij 2026, het jaar waarin zijn huidige Aston Martin-contract afloopt, voorlopig ziet als zijn laatste seizoen in de Formule 1. “Het is de tijd van de waarheid”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

Fernando Alonso rijdt al sinds 2001 in de Formule 1, en heeft daarmee al behoorlijk wat ervaring opgedaan. De Spanjaard wacht echter al sinds 2013 op een overwinning, maar hoopt dat de 2026-reglementswijzigingen een duwtje in de juiste richting geven. Alonso ziet 2026 zelf in ieder geval alvast voorlopig als zijn laatste seizoen.

LEES OOK: Hoe Alonso net naast een Red Bull-stoeltje greep: ‘Kozen voor Vettel’

“De verwachtingen zullen hoog zijn, omdat er nieuwe veranderingen aankomen. (Er komt, red.) een nieuwe auto, veranderingen aan de reglementen, een auto gemaakt door Adrian (Newey, red.)”, vertelt Alonso in de Chequered Flag-podcast. De Spanjaard doet vervolgens een uitspraak waar zijn fans niet al te blij mee zullen zijn. “Waarschijnlijk, of in ieder geval om mee te beginnen, wordt het mijn laatste seizoen in de Formule 1, omdat mijn contract eind 2026 afloopt. Het is de tijd van de waarheid.”

2027?

De Spanjaard stelt zijn fans echter meteen gerust, en sluit niet uit dat hij ook in 2027, het jaar waarin hij 46 jaar wordt, in de koningsklasse te zien zal zijn. “Op dit moment heb ik nog een contract voor twee jaar. Met mijn leeftijd, mijn motivatie, weet ik niet hoe het gaat worden”, is Alonso eerlijk over het 2026-seizoen. “Als het seizoen 2026 goed verloopt en we het naar ons zin hebben en er een mogelijkheid is om nog een jaar te racen, dan sta ik daar zeker voor open. Ik zal de deur niet op voorhand dichtgooien, maar ik zal het seizoen ook niet zo beginnen.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)