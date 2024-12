Fernando Alonso onthult hoe hij in 2008 net naast de kans greep om naar Red Bull over te stappen. De Spanjaard heeft in zijn Formule 1-carrière tot nu toe al bij een behoorlijk aantal teams gereden, maar de Oostenrijkse renstal zat daar niet bij. Alonso vertelt dat er wel een aantal ‘geheime’ vergaderingen hebben plaatsgevonden om een eventuele overstap te bespreken.

Fernando Alonso maakte in 2001 al zijn Formule 1-debuut als onderdeel van het team van Minardi. In zijn verdere carrière in de autosport deed de Spanjaard ook dienst als coureur voor de teams van Renault, McLaren, Ferrari, Alpine en rijdt hij tegenwoordig bij Aston Martin. Het had echter weinig gescheeld of Alonso had ook Red Bull aan zijn lijstje kunnen toevoegen.

De tweevoudig wereldkampioen onthult hoe er twee ‘geheime’ vergaderingen plaatsvonden met teambaas Christian Horner en topontwerper Adrian Newey. “Ik ontmoette Adrian en Christian op Heathrow Airport voor een vergadering”, vertelt Alonso. “We zaten op de achterbank, allebei ’s nachts, te praten over de mogelijkheid. Ik stond toen heel dicht bij Ferrari.”

‘Niet gegarandeerd’

Alonso onthult dat de twee alsnog voor Sebastian Vettel kozen. De Duitse coureur zou uiteindelijk vier wereldtitels winnen bij Red Bull. Toch heeft Alonso geen spijt. “Het is makkelijk om nu te zeggen, maar in 2008 had Red Bull denk ik één podiumplaats met David (Coulthard, red.) in Monaco, en Red Bull was een energiedrankbedrijf. Geweldig team, geweldige leden in het team, maar ik denk dat om te voorspellen dat ze zeven of acht kampioenschappen zouden winnen in de komende tien jaar, niet helemaal gegarandeerd was.”

