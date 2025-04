Lance Stroll heeft een nieuw, ongewenst record op zijn naam staan. Nadat de Canadees tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië werd uitgeschakeld in de eerste kwalificatiesessie, werd hij officieel de coureur met de meeste uitvalbeurten in Q1. Stroll verdedigde zich door te stellen dat dit alles te maken heeft met de auto, waarbij hij ook uithaalde naar beide McLaren-coureurs. Ook zij zouden in een mindere bolide recordhouder kunnen zijn.

Nadat Lance Stroll zich in Jeddah als zestiende kwalificeerde, werd hij officieel recordhouder voor uitvalbeurten in Q1. Sinds hij in 2017 zijn Formule 1-debuut maakte bij het team van Williams, strandde hij al vijfenzeventig keer in de eerste kwalificatiesessie. Hij nam het record over van de Deense Kevin Magnussen, die vorig jaar afscheid nam van de Formule 1.

‘Hangt van de auto af’

Toegegeven, zowel Stroll als Magnussen heeft niet altijd voor de meest competitieve teams gereden. Beiden kwamen vaak uit voor teams in het middenveld of zelfs de hekkensluiters. Toen Stroll werd gevraagd naar dit ongewenste record, bevestigde hij dat het vooral met de auto te maken heeft. “Ik hoorde het al op de speaker”, reageerde de 26-jarige coureur na afloop van de kwalificatie. “Als je de McLaren-coureurs tien jaar lang in een Sauber zet, hebben zij de meeste exits in Q1. Het hangt allemaal van de auto af.”

“Als je een snelle auto hebt, kun je banden sparen en ga je toch wel door naar Q3”, voegde Stroll eraan toe. “Maar als je een langzame auto hebt, kun je in Q1 miljoenen banden verslijten, en dan lig je er vaak alsnog uit omdat je gewoon niet het tempo hebt.” Daarbij moet wel gezegd worden dat Fernando Alonso er in Jeddah wél in slaagde om door te stoten naar Q2. In het kampioenschap heeft de Spanjaard echter nog geen punten gescoord, terwijl bij Lance Stroll de teller op tien punten staat.

