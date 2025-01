Liam Lawson heeft na elf races in de Formule 1 promotie gemaakt en mag in 2025 als Red Bull-coureur aan de slag. Hoewel de 22-jarige coureur nog niet zo heel lang in de koningsklasse te vinden is, kreeg Lawson al wel de nodige kritiek op zijn rijden te verduren. De kersverse Red Bull-coureur legt uit waarom hij zo hard tegen zijn collega’s, waaronder veteraan Fernando Alonso, racete.

Liam Lawson heeft nog maar elf Grands Prix in de Formule 1 gereden, maar kon in deze korte tijd al wel op kritiek op zijn rijkunsten rekenen. Fernando Alonso noemde het rijgedrag van de kersverse Red Bull-coureur tijdens de GP Verenigde Staten zelfs ‘idioot’, en Sergio Pérez vond dat de Nieuw-Zeelander de ‘verkeerde houding voor de Formule 1’ had tijdens hun duel in Mexico-Stad.

LEES OOK: Lawson heeft zin in de ‘uitdaging’ om de teamgenoot van Verstappen te zijn

Lawson legt nu zelf uit waarom hij zo hard tegen de twee veteranen racete. “Ik had vijf of zes races en dat was mijn kans om te bewijzen dat ik een F1-stoeltje waardig was”, vertelt de coureur tegen het Nieuw-Zeelandse Stuff. “Deze jongens hebben lang geracet, vooral Fernando. Ik haalde het beste uit elke ronde die ik in de auto mocht rijden. Het was niet mijn bedoeling om hem pissig te maken, maar ik heb tegen hem geracet zoals ik tegen iedereen race.”

Druk vanuit Red Bull?

De Nieuw-Zeelander geeft toe dat de druk vanuit Red Bull misschien onbewust toch wel een rol heeft gespeeld bij zijn eerste elf races. “Misschien doordat ik wist wat er op het spel stond, misschien dat dat een paar van mijn niet zo beste momenten heeft aangewakkerd”, is Lawson eerlijk. “Maar ik leer natuurlijk ook altijd en daar leer ik van.”

LEES OOK: Horner neemt Lawson in bescherming: ‘Behoeden voor te hoge verwachtingen’

Lawson staat tijdens de Grand Prix van Australië in maart voor het eerst als teamgenoot van Max Verstappen op de grid. De coureur verwacht niet meteen dat hij mee zal vechten voor de zeges. “Maar ik verwacht natuurlijk wel dat ik goed presteer en het werk doe dat het team van me verwacht. Ik ben er natuurlijk ook niet om te verliezen”, besluit de Nieuw-Zeelander.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)