Een ruzie tussen twee uitersten! Fernando Alonso, die binnenkort zijn vierhonderdste GP rijdt, kreeg het in Austin aan de stok met Liam Lawson, die dit weekend voor de zesde keer meedoet. Tijdens de sprintrace was de Spaanse veteraan niet te spreken over het ‘idiote’ rijgedrag van Lawson. “Hij moet zich nog bewijzen, denk ik,” spotte Alonso achteraf, wetende dat de Nieuw-Zeelander aast op een contract bij Red Bull.

Vechtend voor de zestiende plaats liet Liam Lawson zijn rivaal Fernando Alonso niet zomaar passeren. Er ontstond een hevig gevecht op het Circuit of the Americas, waarbij de Spaanse oudgediende zijn jonge uitdager een ‘idioot’ noemde. Na de sprintrace pakte hij Lawson terug door hem tijdens de kwalificatie te blokkeren bij het uitkomen van de pitstraat. Alonso wil naar eigen zeggen niet de dupe worden van Lawson’s bewijsdrang.

“Lawson zorgde voor iets te veel actie,” reageerde Alonso achteraf tegen ESPN. “Hij heeft immers nog maar zes races om zich te bewijzen. Helaas is dit niet de beste manier. Het is zijn carrière die op het spel staat, niet die van mij.” De tweevoudig wereldkampioen vergeleek het incident met een eerdere aanvaring met zijn huidige teamgenoot, Lance Stroll.

‘Hoort er bij’

“Op het rechte stuk crashten we bijna – het leek een beetje op dat incident met Lance (Stroll, red.) twee jaar geleden,” herinnerde Alonso zich. “Hoe hij steeds opnieuw de deur dichtgooide – ik wil er niet te veel woorden aan vuil maken. Natuurlijk wordt hij (Lawson, red.) dan niet bestraft, we rijden tenslotte voor de zestiende en zeventiende plek.”

Alonso ontkende dat hij Lawson tijdens de kwalificatie bewust heeft ‘genaaid’, zoals de jonge Nieuw-Zeelander beweerde. “Dat viel allemaal wel mee,” stelde hij. “Ik denk dat wat hij liet zien onnodig was, maar daar zal niet iedereen het mee eens zijn. Dat is ook oké, het is een lang seizoen, dus dit soort momenten zijn onvermijdelijk.”

