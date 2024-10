Fernando Alonso bereikt tijdens het Grand Prix-weekend in Mexico een unieke mijlpaal: de Spanjaard begint dan aan zijn vierhonderdste race in de Formule 1. De Aston Martin-coureur blikt daarom alvast terug op zijn tijd in de koningsklasse, en somt op wat hij mist uit de begindagen van zijn lange F1-carrière.

Alonso maakte in 2001 al zijn debuut in de koningsklasse van de motorsport, en heeft ondertussen al aan de start van een behoorlijk aantal races gestaan. De Grand Prix van Mexico wordt zelfs de vierhonderdste racestart van Alonso. De Spanjaard onthult echter dat deze unieke mijlpaal hem niet zo heel erg interesseert.

“Het is natuurlijk leuk en ik erken het aantal, maar sommige van deze statistieken interesseren je niet echt”, is Alonso eerlijk, tegenover PlanetF1. “Ik zou graag de helft van de vierhonderd races (inruilen voor, red.) nog een kampioenschap winnen, of meer races winnen. Dat zijn de belangrijke statistieken die je wilt bereiken.”

De passie die Alonso na meer dan twee decennia nog altijd heeft voor het racen valt ook zijn collega’s op. “Fernando ademt racen, eet racen, wordt wakker met racen”, vertelt Esteban Ocon in de persconferentie, wanneer de Spanjaard ter sprake komt. Ocon en Alonso waren tussen 2021 en 2023 teamgenoten bij het Franse Alpine, dus de Fransman kent de coureur inmiddels goed. “Als hij vrije tijd heeft, gaat hij gewoon karten. Hij wil gewoon altijd rijden en racen.”

Veranderingen

De Spanjaard hoopt zelf in ieder geval dat hij op Mexicaanse bodem zijn vierhonderdste race kan vieren met een goed raceweekend. “Ik juich niet voor de volgende vierhonderd, want dat zal nooit gebeuren, maar wel voor minstens veertig of vijftig meer in de komende twee jaar”, onthult Alonso dat hij voorlopig nog wel even in de Formule 1 blijft.

Sinds Alonso’s debuut in de Formule 1 is er wel het een en ander veranderd aan de autosport. Zo is het volgens de Aston Martin-coureur nu veel comfortabeler voor een coureur om een F1-bolide te besturen en zijn de teams tegenwoordig professioneler. Er zijn echter ook dingen uit zijn begindagen die Alonso mist. “Tanken. Snelle auto’s op zondag. Het geluid van de motor. Grotere sponsors. Grid girls. Grid boys”, somt de Spanjaard op. “Nu draait alles om sociale media. Vroeger was het meer in de echte wereld.”

