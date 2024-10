Fernando Alonso heeft geen moment getwijfeld toen hij hoorde dat Adrian Newey mogelijk beschikbaar was. Alonso heeft zelf initiatief genomen en de gerenommeerde ontwerper een bericht gestuurd om zijn interesse kenbaar te maken. Met de komst van Newey naar Aston Martin ziet Alonso een unieke kans om samen te werken met een technisch meesterbrein.

Alonso neemt zelf initiatief

Toen het nieuws bekend werd gemaakt dat Newey Red Bull Racing zou verlaten, heeft Alonso geen seconde getwijfeld. “Ik heb verschillende verhalen gehoord dat hij naar een ander team zou gaan, maar ik wilde zeker weten dat we hem een aanbod zouden toen. Ik heb Lawrence Stroll en Martin Whitmarsh direct gevraagd of we contact hadden opgenomen,” vertelt de Spanjaard. “Uiteindelijk heb ik zelf een bericht gestuurd naar Newey: Wat een verrassing. Als je ooit een nieuwe uitdaging zoekt, zou ik graag met je willen samenwerken.”

De toekomst van Alonso

De komst van Newey naar Aston Martin, die zich vanaf 2026 op het project zal richten, is voor Alonso een droom die uitkomt. “Het rijden in een van de auto’s ontworpen door Newey is iets heel speciaals. Maar het gaat verder dan dat. Werken met iemand van zijn niveau is enorm leerzaam en belonend.”

Alonso denkt nu al na over zijn toekomst in de sport en ziet het als een unieke kans om deel uit te maken van het project. “De komst van Newey zet me aan het denken over hoe lang ik nog door wil gaan in de Formule 1. We gaan samen, als team, beslissen wat het beste is.”

De visie en vastberadenheid van Stroll

Alonso is niet alleen enthousiast over de komst van Newey, maar ook vol lof over teambaas Lawrence Stroll, die de onderhandelingen met Newey tot een succes heeft weten te brengen. “Toen Adrian besloot om zich bij ons aan te sluiten, was ik enorm trots. Het laat zien wat Lawrence kan bereiken. Zijn passie en visie voor Astin Martin zijn ongeëvenaard en hij is vastberaden om ons naar de top te brengen.”

Met Newey aan boord hoopt Alonso dat Aston Martin een serieuze titelkandidaat kan worden in de komende jaren. Of de samenwerking met hem een derde wereldtitel zal opleveren blijft afwachten, maar Alonso is vastberaden om het maximale uit deze kans te halen.

