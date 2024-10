Er blijven nog altijd veel vraagtekens bestaan over de toekomst van Max Verstappen. In principe loopt zijn contract met Red Bull pas af in 2028, maar door de onrust binnen het team en het gebrek aan prestaties is een transfer niet ondenkbaar. Mercedes leek lange tijd de voornaamste optie, maar nu is de vraag of Aston Martin, dankzij de komst van Adrian Newey, niet aantrekkelijker wordt.

De Italiaanse tak van Sky Sports vroeg Max Verstappen naar het recente gebrek aan prestaties van Red Bull en in hoeverre dit zijn toekomst beïnvloedt. “Het is heel lastig, mensen blijven er maar over praten,” reageerde de Nederlander. “Om eerlijk te zijn, kijk ik liever naar de toekomst. We proberen positief te blijven en na te denken over wat er allemaal nog kan veranderen.”

‘Als ik wil vertrekken, doe ik dat’

Met een voorsprong van ‘slechts’ tweeënvijftig punten op Lando Norris wordt het hoog tijd dat Red Bull hun coureur weer eens aan een overwinning helpt. Verstappen doet zijn uiterste best om het tij te keren: “We proberen continu te ontdekken hoe we sterker en beter kunnen worden,” vertelde hij. Toch vragen meerdere experts zich af hoe lang Verstappen nog trouw blijft aan Red Bull; biedt een team als Aston Martin niet meer toekomstperspectief?

“Er wordt veel gesproken over een transfer naar Aston Martin,” gaf Verstappen toe. “Ik blijf er heel ontspannen onder. Ik denk alleen maar aan het rijden en probeer de huidige problemen te tackelen. Daarna ga ik naar huis en leef ik mijn leven. Ik ben eigenlijk vrij relaxed over de toekomst. Het is ook gewoon heel simpel voor mij: zolang ik plezier heb, blijf ik waar ik ben. Maar als ik wil vertrekken, doe ik dat.”

