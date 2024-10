Fernando Alonso lijkt zijn droom om de Triple Crown te winnen voorlopig op te geven. De Spanjaard mist alleen nog het behalen van een overwinning op de Indianapolis 500 in het erelijstje van de autosport, maar focust zich liever op het pakken van een derde wereldtitel in de Formule 1.

Alonso is van alle coureurs op de huidige Formule 1-grid het dichtste bij het behalen van de zogenoemde Triple Crown. De Spanjaard won al eerder de Grand Prix van Monaco en de 24 Uur van Le Mans, en mist alleen nog een zege bij de Indianapolis 500. Alonso probeerde wel in 2017, 2019 en 2020 om ook deze race aan zijn erelijst toe te voegen, maar kwam toen steeds tekort.

“Ik heb de Indy 500 drie keer geprobeerd en het is me niet gelukt. Het is de enige die nog ontbreekt, maar op dit moment zit het niet in mijn plan”, onthult Alonso, volgens SpeedCafe. De Spanjaard focust zich in plaats van de Indy 500 liever op een ander doel. “Ik ben nu heel erg gefocust op de Formule 1 voor de komende twee of drie jaar. Ik wil een derde wereldtitel winnen.”

Alonso betwijfelt of hij na zijn Formule 1-carrière alsnog een poging doet om de Indy 500 te winnen, omdat “de hoeveelheid leren die ik opnieuw moet doen, een beetje te veel zal zijn. Ik kan het niet met honderd procent (zekerheid, red.) zeggen, maar het zal te veel zijn, en zoals ik al zei, (heb ik, red.) andere doelen in het leven ook.”

Nieuw doel

De Spaanse wereldkampioen laat ook gelijk weten welk doel hij het liefst na zijn Formule 1-dagen wil behalen. “Ik denk dat mijn volgende grootste uitdaging de Dakar Rally wordt,” onthult Alonso. “Als ik Dakar kan winnen, zal dat voor mij persoonlijk een enorme beloning zijn. Ik kan dan in de Formule 1 winnen, ik kan enduranceraces winnen, ik heb Le Mans en Daytona gewonnen. Als ik ook in de rally kan winnen, zal dat veel voor mij als coureur betekenen.”

