Fernando Alonso bevindt zich nog altijd in niemandsland in aanloop naar de laatste zes Grands Prix van het seizoen. Zijn Aston Martin kon zich het afgelopen jaar maar zelden meten met de bolides van de grote topteams. In Singapore berustte de Spanjaard in de achtste plaats, maar hij weet ook dat er meer nodig is wil het team ooit kunnen vechten voor een raceoverwinning.

“Achtste is beter dan we hadden verwacht toen we naar Singapore afreisden,” reageerde Fernando Alonso na de GP van Singapore. “De kwalificatie was natuurlijk erg bemoedigend; op P7 beginnen is helemaal zo slecht nog niet. We droomden daarna van een achtste of negende plek, en dat is ook gelukt.” Onder de lichten van Marina Bay haalde hij zo vier WK-punten binnen voor Aston Martin. Alonso staat zelf op de negende plaats in het coureurskampioenschap, op gepaste afstand van Sergio Pérez (8) en Nico Hülkenberg (10).

“Het was een goede strategie van het team,” legde de routinier uit Oviedo uit. “We zaten achter Nico Hülkenberg, maar slaagden erin hem middels een undercut in te halen. Daarna bleek de achtste plaats wel het hoogst haalbare.” Fernando Alonso, die in het kampioenschap weinig tegenstand ondervindt, hoopt in Austin weer een stap vooruit te zetten.

“We verliezen telkens een beetje terrein ten opzichte van de topteams – we blijven maar hangen in het middenveld,” vervolgde hij. “Daar moeten we echt iets aan veranderen. In de afgelopen twee races konden we ons goed kwalificeren en, omdat het stratencircuits waren, konden we onze posities redelijk goed beschermen. Maar dat verhult niet het gebrek aan prestaties.”

