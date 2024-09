Günther Steiner bracht onlangs een nieuw boek op de markt – na het succes van Surviving to Drive geeft de excentrieke oud-teambaas ons in Ongefilterd opnieuw een kijkje achter de schermen van de Formule 1. De Italiaanse ingenieur bespreekt onder andere de beruchte GP van Abu Dhabi van 2021 en stelt dat Lewis Hamilton onder een andere wedstrijdleider wel achtvoudig wereldkampioen was geworden.

Toen Günther Steiner tussen 2016 en 2023 teambaas was van het Formule 1-team van Haas, kreeg hij het meermaals aan de stok met de stewards van de FIA. Steiner, wiens grove taalgebruik en ongezouten meningen hem een cultstatus hebben opgeleverd, schrijft in Ongefilterd hoe hij langzaam het vertrouwen verloor in het bestuur van de organisatie.

‘Bizar slechte vertoning’

“Na het overlijden van Charlie Whiting (oud-wedstrijdleider, red.) in 2019 heeft het bestuursorgaan het gevoel van verantwoordelijkheid en nederigheid verloren,” aldus Günther Steiner. “Dat is geen goede situatie.” Hij noemt de controversiële GP van Abu Dhabi in 2021 als voorbeeld. Wedstrijdleider Michael Masi oordeelde dat er op de valreep nog een herstart moest komen, waardoor Lewis Hamilton het kampioenschap verloor aan Max Verstappen.

“Het maakt niet uit wie je support, ook al was het geweldig entertainment, vanuit het oogpunt van regelgeving was het een bizar slechte vertoning,” aldus Günther Steiner. “Het maakt niet uit wat Charlie Whiting had gedaan in deze situatie; er zou hoe dan ook minder controverse en schaamte zijn geweest. Ach, wat maakt het ook uit. We weten allemaal wat Whiting had gedaan: als hij aan het roer had gestaan, zou Hamilton nu achtvoudig wereldkampioen zijn.” Benieuwd wat Günther Steiner nog meer te vertellen heeft? Lees hier hoe je Ongefilterd kunt winnen!

