In samenwerking met Uitgeverij Volt geeft FORMULE 1 Magazine tien exemplaren weg van Ongefilterd, het nieuwe boek van Günther Steiner. Wil jij een van de exemplaren winnen? Hieronder lees je wat je moet doen!

Eerder verscheen van Steiner hand al het boek Surviving to Drive, dat ging meer dan 10.000 keer over de toonbank. In Ongefilterd neemt Steiner je opnieuw mee in zijn werk. Steiner was ruim tien jaar actief in de Formule 1. Eerst bij Jaguar en Red Bull Racing. Maar daarna, als teambaas van de nieuwe renstal Haas F1, stond hij voortdurend in de spotlights. In zijn nieuwe boek vertelt Steiner hoe het team vanaf de grond werd opgebouwd, over zijn hoogte- en dieptepunten in de autosport en doet hij een boekje open over zijn verhouding met andere bekende gezichten in de Formule 1.

Wil jij dit boek winnen? Zorg dan dat je de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine koopt in de winkel of neem een abonnement. Scan in het blad vervolgens de QR-code en vul je je gegevens in om mee te doen! Deelnamen is mogelijk tot vrijdag 18 oktober! Ons magazine kun je trouwens ook digitaal bestellen, met gratis bezorging in Nederland: