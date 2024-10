Fernando Alonso is al ruim twee decennia een vaste waarde in de Formule 1. De Spaanse coureur, die in 2005 en 2006 tweemaal wereldkampioen werd, ervaart nu een nieuwe vorm van erkenning en steun van fans, niet alleen uit zijn eigen tijd, maar ook van de jongere generatie. Nu hij een brug vormt tussen supporters van alle leeftijden, blijft zijn invloed op de sport onverminderd groot.

“Ik denk dat de jongere generatie me de laatste paar jaar een beetje oud vond,” zei Alonso na de GP van Singapore. “Hun ouders zullen hen verveeld hebben met verhalen over mijn wereldkampioenschappen en mijn overwinningen met Renault, McLaren en Ferrari. Vorig jaar moet een wake-up call zijn geweest voor die jonge fans,” doelde hij op zijn eerste reeks podiumplaatsen met Aston Martin.

‘Verbindende factor’

“Opeens was het van: ‘Wow, die Fernando Alonso is er nog steeds, nog steeds competitief, en ik wil hem steunen,'” legde de Spaanse vedette uit. “Nu zie ik echt een mix van generaties – generaties die soms wel twintig jaar uit elkaar liggen – die me steunen en geïnteresseerd zijn in de Formule 1. Ik zie ze op vliegvelden, op straat, op het circuit en in mijn museum. Het is heel moeilijk om in een sport een atleet te vinden die de verschillende generaties op deze manier bij elkaar brengt.”

“Er zijn natuurlijk fans die me al sinds de beginjaren volgen, die me twee titels zagen winnen en die nu samen met hun kinderen naar de Formule 1 kijken,” besloot Alonso. “Het is ongelofelijk om te bedenken dat ik die verbindende factor ben. Het is heel mooi om de cirkel op die manier rond te maken.” Voorlopig gaat Alonso – die binnenkort als eerste coureur zijn vierhonderdste Grand Prix rijdt – nergens heen. Hij sprak de afgelopen maanden veel over een pensioen, maar hij heeft tot en met 2026 nog een contract met Aston Martin.

