Liam Lawson maakte dit weekend zijn rentree in de Formule 1. Met nog zes Grands Prix op de kalender wil hij zich zo snel mogelijk bewijzen bij de Red Bull-teamleiding. Echter, tijdens zijn eerste sprintrace kreeg hij het al vroeg aan de stok met Fernando Alonso. De Spaanse veteraan noemde Lawson op de boordradio een ‘idioot’ en zette hem tijdens de kwalificatie op zijn nummer. De jonge Nieuw-Zeelander begrijpt niet helemaal waarom.

Fernando Alonso was tijdens de sprintrace in Austin in gevecht met Liam Lawson, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De agressieve rijstijl van de voormalig reservecoureur werd op de boordradio niet in dank afgenomen. “Die AlphaTauri rijdt als een idioot”, riep Alonso, niet wetende dat het team dit jaar is omgedoopt tot Visa RB. Tijdens de kwalificatie wreekte de tweevoudig wereldkampioen zich door Lawson bewust te blokkeren.

“Hij (Alonso, red.) zei na de sprint al dat hij me zou naaien, en ik denk dat hij zich aan zijn woord heeft gehouden”, zei Lawson tegen ESPN. “Hij was echt boos, al begrijp ik niet zo goed waarom. We waren nota bene voor P16 aan het racen. Ik weet niet wat hem zo dwarszat. Het is wat het is. Hopelijk kunnen we dit snel achter ons laten.”

“Ik begrijp dat hij een verschrikkelijke race had, dus ik snap wel dat hij boos is,” vervolgde Lawson. “Maar als ik echt iets verkeerd had gedaan, had ik wel een straf gekregen.” Tijdens de hoofdrace is de kans klein dat de twee kemphanen elkaar weer tegen zullen komen. Alonso start zondag vanaf de achtste plek, terwijl Lawson door een fikse gridstraf helemaal achteraan moet beginnen.

