Helmut Marko wil het tweede Red Bull-stoeltje in 2025 aan een jonge coureur geven. Sergio Pérez, die het afgelopen jaar opviel door zijn gebrek aan punten en het grote verschil met teamgenoot Max Verstappen, moet daarom het veld ruimen. Red Bull-coureurs Yuki Tsunoda en Liam Lawson maken beiden kans op promotie – Marko voorspelt een tweestrijd om die felbegeerde plek bij het hoofdteam.

Tegenover het Duitse F1-Insider legde Helmut Marko uit hoe de teamleiding de komende zes Grands Prix wil gebruiken om Tsunoda en Lawson ‘goed te vergelijken’. De Nieuw-Zeelander, die pas sinds kort het stoeltje van Daniel Ricciardo heeft overgenomen, wordt al een tijdje genoemd als mogelijke vervanger van Sergio Pérez. Yuki Tsunoda wordt daarentegen ‘nog vaak over het hoofd gezien’, menen verschillende experts.

“Yuki Tsunoda maakt zeker kans om in 2025 naast Max (Verstappen, red.) te rijden,” stelde Helmut Marko. “De resterende races van dit seizoen zullen bepalen hoe onze line-ups er volgend jaar uit gaan zien. Ik kan me heel goed voorstellen dat er weer een jonge coureur uit ons eigen opleidingsprogramma naar Red Bull komt.”

Tsunoda versus Lawson

Voordat het zover is, moet Liam Lawson zich eerst bewijzen naast Yuki Tsunoda. De 22-jarige coureur heeft dit jaar nog geen Grand Prixs gereden – tijdens het aanstaande raceweekend in Austin komt hij voor het eerst in actie. “We hebben besloten om Lawson en Tsunoda met elkaar te vergelijken,” zei Helmut Marko. “Ze zullen dezelfde auto, dezelfde omstandigheden en dezelfde zes races hebben om te laten zien wie de beste is.”

In 2023 waren Tsunoda en Lawson gedurende vijf races elkaars teamgenoten; laatstgenoemde verving toen de geblesseerde Daniel Ricciardo. Wanneer we de resultaten van die vijf weekenden naast elkaar leggen, blijkt dat de verschillen tussen beiden minimaal zijn. In de kwalificaties was Tsunoda vier keer sneller, maar in de races eindigde Lawson vier keer vóór de Japanner.

