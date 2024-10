Vanaf de aanstaande GP in Austin krijgt Visa RB-coureur Yuki Tsunoda een nieuwe teamgenoot. Daniel Ricciardo moest na Singapore de aftocht blazen en wordt in Texas vervangen door reservecoureur Liam Lawson. Tsunoda rijdt al bijna vier seizoenen voor het neventeam van Red Bull, maar heeft nog steeds geen promotie gemaakt. Volgens voormalig coureur Anthony Davidson wordt de jonge Japanner over het hoofd gezien.

In de podcast van Sky Sports bespreekt Anthony Davidson, die tussen 2002 en 2008 vierentwintig Grands Prix reed in de Formule 1, de toekomst van Yuki Tsunoda. Waarom heeft de 24-jarige Japanner nog steeds geen kans gekregen bij Red Bull? “Ze zoeken iets magisch,” zei Davidson over de teamleiding in Milton Keynes. “Misschien dachten ze dat in Ricciardo te vinden. Er zijn natuurlijk momenten geweest waarop hij Tsunoda had kunnen verslaan, maar we mogen niet vergeten dat Tsunoda zich de afgelopen jaren enorm heeft verbeterd.”

“Het is heel normaal dat coureurs aan het begin van hun carrière te hard willen gaan en daardoor crashes veroorzaken,” lichtte Davidson toe. “Na verloop van tijd leren ze echter rustiger te rijden en vinden ze hun ritme. Tsunoda heeft die les geleerd en is nu een veel betere coureur dan sommige mensen denken. Hij heeft zich echt goed ontwikkeld en is klaar voor de volgende stap. Toch wordt hij telkens over het hoofd gezien.”

‘Hij redt zich wel naast Max’

“Al die coureurs die naast hem hebben gereden – Liam Lawson, Daniel Ricciardo en ook Nyck de Vries – Tsunoda heeft ze allemaal verslagen,” legde Davidson uit. “Dat kan geen toeval zijn.” De voormalig coureur begrijpt niet waarom Tsunoda nog geen kans heeft gekregen bij Red Bull. “Niemand praat erover, maar waarom zou hij Pérez niet kunnen vervangen?”

“Tsunoda is een pittige coureur,” besloot Davidson. “Ik kan me niet voorstellen dat hij zich zou laten breken door Max (Verstappen, red.). Daar is hij te veerkrachtig voor. Ik denk dat Ricciardo dat verkeerd heeft ingeschat, maar niemand lijkt dat door te hebben.” Ricciardo heeft dit seizoen twaalf punten gescoord voor Visa RB, terwijl de teller bij zijn Japanse teamgenoot al op tweeëntwintig staat.

