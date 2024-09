Het Formule 1-team van Red Bull organiseerde afgelopen weekend een demonstratierun in het Taiwanese Taichung. Yuki Tsunoda mocht opdraven voor een paar rondjes in de RB8, de bolide waarmee Sebastian Vettel in 2012 wereldkampioen werd. Echter, de demonstratie was van korte duur; de Renault-motor vatte vlam en zette de hele auto in lichterlaaie.

Monteurs en marshals snelden naar de rokende bolide, die midden in de Taiwanese metropool in vlammen opging. Ondertussen kwam Yuki Tsunoda er zonder kleerscheuren vanaf; hij wist op tijd uit de cockpit te klimmen. “Nu weet hij ook eens hoe het is om in een Red Bull met Renault-motor te rijden,” schreef een fan op sociale media. Tussen 2007 en 2018 maakte het team gebruik van de Franse blokken, die niet altijd bekend stonden om hun betrouwbaarheid.

Voor Yuki Tsunoda waren de demonstratierondjes een zeldzame kans om achter het stuur van een Red Bull-bolide te kruipen. De Japanner aast al een tijdje op promotie naar het team uit Milton Keynes. Naar aanleiding van het ontslag van teamgenoot Daniel Ricciardo lijkt er nieuwe hoop te zijn ontstaan voor de 24-jarige coureur; de positie van Sergio Pérez werd in de afgelopen dagen opnieuw in twijfel getrokken.

Bekijk de beelden van het incident hieronder:

Meanwhile RB8 yang dikemudikan oleh Yuki Tsunoda pada acara Red Bull showrun di Taiwan tampak mengeluarkan api.



