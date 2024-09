Na het ontslag van Daniel Ricciardo is de vraag of er nog meer koppen gaan rollen binnen de Red Bull-familie. Sergio Pérez kende de afgelopen maanden een wisselvallig seizoen, waarin hij regelmatig punten liet liggen voor het team. Inmiddels heeft Red Bull de leiding in het constructeurskampioenschap verloren aan McLaren. Als deze trend zich voortzet, verwacht oud-coureur David Coulthard dat ook Pérez zijn biezen moet pakken.

Waar Max Verstappen in de laatste twaalf Grands Prix 195 punten scoorde, verzamelde Sergio Pérez er slechts 41. Bovendien hebben alle topteams dit jaar al twee racewinnaars afgeleverd, maar dateert Pérez’ laatste zege uit 2023. Tijdens de laatste GP in Singapore wist de Mexicaan zijn RB20 maar net in de top tien te brengen. Experts vragen zich af of Checo Daniel Ricciardo achterna gaat en binnenkort ook de aftocht moet blazen.

‘Één zwaluw maakt nog geen zomer’

“Hij (Pérez, red.) deed het geweldig in Bakoe, maar één zwaluw maakt nog geen zomer”, zei Red Bull-veteraan David Coulthard donderdag tegen het Britse Channel 4. “Één goed resultaat — we mogen toch wel meer verwachten, ook al is hij slechts de tweede coureur?” Pérez leek in Azerbeidzjan mee te vechten voor de overwinning, maar eindigde zijn race op het nippertje in de muur. Een crash met Carlos Sainz zorgde ervoor dat hij wéér zonder punten naar huis ging.

“Er was opluchting na Bakoe”, legde Coulthard uit. “Maar nu (na de GP van Singapore, red.) moeten we weer terug naar de realiteit. Als Sergio Pérez de rest van het jaar niet regelmatig goede punten scoort, wacht hem hetzelfde lot als Daniel Ricciardo,” besloot Coulthard. Zelf is Pérez zich ervan bewust dat hij in de slotfase van zijn carrière zit, maar het liefst zou hij de komende twee jaar bij Red Bull nog afmaken.

