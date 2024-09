Daniel Ricciardo kreeg donderdag te horen dat hij per direct wordt vervangen door Liam Lawson. Daarmee lijkt er een einde te komen aan de carrière van de Australiër, die na een twijfelachtig seizoen bij Visa RB vervroegd met pensioen moet gaan. Deelt Sergio Pérez een vergelijkbaar lot, of mag hij zijn stoeltje bij Red Bull behouden? Zelf voelt de Mexicaan dat zijn carrière op zijn einde loopt.

Daniel Ricciardo werd donderdag geslachtofferd voor zijn matige prestaties in het afgelopen seizoen. Echter, volgens experts heeft Sergio Pérez de afgelopen maanden ook te veel punten laten liggen. In Bakoe kwam de Mexicaan enigszins tot leven, maar in de Grands Prix daarvoor stelde hij regelmatig teleur. In de laatste twaalf races scoorde Checo 41 punten. Ter vergelijking, teamgenoot Max Verstappen verzamelde in hetzelfde tijdsbestek 195 punten!

Sommige fans vragen zich dan ook af of Liam Lawson niet beter Sergio Pérez had kunnen vervangen. De 34-jarige coureur heeft een contract tot en met 2026, maar voelt ondertussen ook dat hij het einde van zijn carrière nadert. Echter, Pérez wil liever op eigen voorwaarden vertrekken, in plaats van via een gedwongen ontslag.

‘Ik zie mezelf niet meer zo lang racen’

“De afgelopen zes maanden heb ik over een pensioen nagedacht,” zei Sergio Pérez in aanloop naar de GP van Singapore tegen DAZN. “Uiteindelijk kostte het me drie seconden om een beslissing te nemen. Natuurlijk zou het makkelijk zijn om op die manier op te geven, maar dat had ik mezelf nooit vergeven.” Checo benadrukte dat hij niet – á la Ricciardo – zomaar opzijgeschoven wil worden. “Ik stop pas wanneer ik dat zelf wil,” legde hij uit.

“Voorlopig ben ik erg gemotiveerd,” zei Pérez over zijn huidige seizoen. “Ik wil gewoon heel graag doorgaan in de Formule 1. Ik geniet er nog steeds enorm van, zowel van de goede als de slechte momenten.” In juni verlengde de Red Bull-coureur zijn contract met nog eens twee jaar. De vraag is of hij het echt zo lang volhoudt. “Ik weet dat het einde dichterbij komt,” gaf hij toe. “Ik zie mezelf niet als een Fernando (Alonso, red.), al bewonder ik wat hij op zijn leeftijd nog steeds voor elkaar krijgt.”

Pérez benadrukte dat hij zijn kinderen belangrijker vindt dan een extra lange carrière in de sport. “Ik wil straks veel meer tijd met hen doorbrengen,” besloot hij. “Zij zullen uiteindelijk de limiet bepalen. Twee jaar houd ik het nog wel vol, maar ik zie mezelf echt niet langer in de Formule 1.”

