Red Bull-teambaas Christian Horner zag rivaal McLaren zondag verder uitlopen in het constructeurskampioenschap. Met zowel Lando Norris als Oscar Piastri op het podium werd de voorsprong uitgebreid tot eenenveertig punten. Max Verstappen eindigde op P2, maar Sergio Pérez kwam niet verder dan de tiende plek. Horner verwacht meer van Pérez in de komende zes Grands Prix – op deze manier kan hij het team de titel gaan kosten.

“Pérez zat eigenlijk dertig ronden lang vast achter Nico Hülkenberg”, reageerde Horner tegenover de media in Singapore. “Oké, hij had een goede eerste ronde, maar hij had zich al op de verkeerde plek gekwalificeerd en daarna had hij echt moeite om mensen in te halen.” Checo werd zaterdag voor de zoveelste keer uitgeschakeld in Q2 en startte de race op Marina Bay vanaf een matige dertiende plaats.

“Hij (Pérez, red.) worstelde met het vinden van grip”, vervolgde Horner. “Op de plekken waar je juist tractie nodig hebt, werd dat pijnlijk duidelijk. Bij het uitkomen van de derde bocht bijvoorbeeld, wil je juist zo hard mogelijk het rechte stuk op rijden. Helaas was dit het maximale wat hij kon doen.” De Mexicaanse coureur sleepte met de tiende plek slechts één WK-punt binnen. Zodoende ging Red Bull met negentien punten naar huis, terwijl rivaal McLaren liefst veertig punten mocht bijschrijven na Singapore.

Titelstrijd

“We hebben twee coureurs nodig die op volle toeren draaien”, legde Horner uit. Met nog zes Grands Prix op de kalender kan de voorsprong van McLaren makkelijk worden ingehaald, maar dan is het wel zaak dat Red Bull meer punten gaat scoren dan hun concurrenten uit Woking. “Pérez had vorige week een goed weekend,” verwees Horner naar de GP van Azerbeidzjan. “Dit weekend was het helaas wat zwaarder.”

“We zullen nu echt moeten gaan presteren, zoals McLaren dat doet – zij hebben gewoon twee coureurs op het podium,” besloot de teambaas. “Dat zijn de grote punten die het verschil maken. Het is duidelijk dat we ervoor moeten zorgen dat Checo flink verbetert.”

