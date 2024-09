Visa RB maakte donderdag bekend dat Daniel Ricciardo per direct wordt vervangen door reservecoureur Liam Lawson. Na een twijfelachtig seizoen neemt Ricciardo afscheid van zijn team en waarschijnlijk de Formule 1. De goedlachse Australiër heeft in ruim 13 jaar hoe dan ook zijn stempel gedrukt op de autosport. 285 starts, 8 overwinningen, 32 podiums en een grote hoeveelheid shoey’s later blikken we terug op de carrière van de honey badger.

LEES OOK: Daniel Ricciardo zwaait Formule 1 vaarwel: ‘Op naar een nieuw avontuur’

Debuut met HRT

Een 22-jarige Daniel Ricciardo poseert met het logo van HRT tijdens de Britse GP van 2011. De Australische testcoureur van Red Bull heeft het stoeltje van de Indiase Narain Karthikeyan geërfd en maakt zodoende zijn debuut in de Formule 1 (Motorsport Images)

In 2012 acht Red Bull Daniel Ricciardo goed genoeg voor een stoeltje bij Toro Rosso, het opleidingsteam van de Oostenrijkers. Daar komt hij naast de Franse Jean-Eric Vergne terecht. Ook in 2013 blijft het duo in Faenza (Motorsport Images)

Vijf seizoenen met Red Bull

In 2014 stroomt Ricciardo dan eindelijk door naar Red Bull. In zijn eerste seizoen eindigt hij als derde in het kampioenschap, boven teamgenoot en regerend wereldkampioen Sebastian Vettel. De honey badger krijgt later gezelschap van Daniil Kvyat en een jonge Max Verstappen (Motorsport Images)

In 2018 wint Daniel Ricciardo voor het eerst de GP van Monaco. Het is zijn zevende en tevens laatste overwinning met het team van Red Bull. Na de race levert een duik in het zwembad deze iconisch foto op (Motorsport Images)

Van Renault naar McLaren

In 2019 kiest Daniel Ricciardo tot ieders verbazing voor een tweejarige deal met Renault. Bij de Franse renstal komt hij eerst naast Nico Hülkenberg en later naast Esteban Ocon terecht. In 2020 eindigt hij tweemaal op het podium, maar echte successen blijven uit (Motorsport Images)

Na Renault volgt een tweejarige stint met McLaren. In zijn eerste seizoen bij de Britten wint Daniel Ricciardo de Grand Prix van Monza, met teamgenoot Lando Norris in zijn kielzog. Echter, 2022 zou een dramatisch jaar worden – de Australiër moest het geregeld afleggen tegen Norris en werd uiteindelijk ontslagen (Motorsport Images)

Tweede kans

Na een paar maanden bijklussen als reservecoureur voor Red Bull, staat Daniel Ricciardo in 2023 toch weer op de grid. Hij mag een worstelende Nyck de Vries vervangen bij AlphaTauri. Het jaar daarop – als het team wordt omgedoopt tot Visa Cash App RB – mag hij zijn plekje naast Yuki Tsunoda behouden (Motorsport Images)

Dan is het opeens einde oefening voor Daniel Ricciardo. Na een twijfelachtig seizoen wordt hij in aanloop naar de GP van Austin vervangen door reservecoureur Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander viel in 2023 ook al vijf races voor hem in (Getty Images)

NU digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!