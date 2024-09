Visa RB maakte donderdag bekend dat het na een bewogen seizoen afscheid neemt van Daniel Ricciardo. Vanaf de aankomende GP in Austin wordt de goedlachse Australiër vervangen door Liam Lawson. Alles wijst erop dat Ricciardo niet meer zal terugkeren in de Formule 1. De Red Bull-veteraan kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn indrukwekkende carrière, maar benadrukt dat hij niets zou willen veranderen aan zijn lange reis in de koningsklasse.

“Ik heb mijn hele leven van deze sport gehouden,” schrijft Daniel Ricciardo op Instagram. “Het is een wilde, prachtige en geweldige reis geweest. Aan de teams en individuen die hun rol hebben gespeeld, bedankt. Aan de fans, die soms nog meer van de sport houden dan ik, bedankt. Er zullen altijd hoogte- en dieptepunten zijn, maar het was leuk zolang het duurde. Eerlijk gezegd zou ik niets willen veranderen. Op naar een nieuw avontuur.”

Red Bull-veteraan

Ricciardo heeft een lange geschiedenis in de Formule 1. In 2011 debuteerde de toen 22-jarige testcoureur van Red Bull bij HRT. Het jaar daarop stapte hij officieel in bij het toenmalige Toro Rosso. Na twee sterke seizoenen bij het opleidingsteam kreeg hij in 2014 de kans om landgenoot Mark Webber te vervangen bij Red Bull. Ricciardo zou uiteindelijk vijf seizoenen voor Red Bull rijden, waarin hij zeven overwinningen behaalde.

Echter, toen een jonge Max Verstappen hem het vuur aan de schenen legde, koos de Australiër voor een nieuwe uitdaging bij het toenmalige Renault. Tussen 2019 en 2020 reed hij twee seizoenen voor de Franse renstal. Vervolgens tekende hij een tweejarig contract bij McLaren, waar hij in 2021 zijn achtste en laatste overwinning behaalde. In 2023 keerde Ricciardo terug als reservecoureur voor Red Bull, tot hij tijdens de GP van Hongarije werd opgeroepen om Nyck de Vries te vervangen bij AlphaTauri. Dit jaar mocht hij zijn plekje naast Yuki Tsunoda behouden.

Vanaf de GP van Austin zal Ricciardo echter worden vervangen door Liam Lawson. De 35-jarige Ricciardo liet dit seizoen te veel punten liggen en moet daardoor het veld ruimen. “Ik ben heel dankbaar voor deze kans,” aldus Lawson. “Het is altijd mijn droom geweest om in de Formule 1 te racen. Ik zal er alles aan doen om klaar te zijn voor Austin.”



