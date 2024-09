‘Daniel bedankt’, schrijft Visa RB donderdagavond op de officiële kanalen. Op die manier neemt het team toch echt afscheid van Daniel Ricciardo. In Singapore voelde de achtvoudig Grand Prix-winnaar de bui al hangen; na de race bleef hij extra lang in de voor hem zo vertrouwde cockpit zitten en in interviews met de media was hij tot tranen toe geroerd. Tijdens de aankomende GP in Austin kiest Visa RB voor een nieuwe coureur, reserverijder Liam Lawson.

“Iedereen van Visa RB wil Daniel (Ricciardo, red.) bedanken voor zijn harde werk in de afgelopen twee seizoenen”, laat teambaas Laurent Mekies weten. “Hij bracht veel ervaring en talent naar het team en heeft met zijn geweldige persoonlijkheid iedereen geholpen om een hechte teamgeest te ontwikkelen. Daniel is een echte gentleman geweest, zowel op als naast de baan, en hij is zijn befaamde glimlach nooit verloren. We gaan hem ontzettend missen, maar hij zal altijd een speciale plek innemen binnen de Red Bull-familie.”

Ricciardo wordt – geheel naar verwachting – vanaf de GP in Austin vervangen door Liam Lawson. De 22-jarige coureur uit Nieuw-Zeeland mocht in 2023 al tijdens vijf Grands Prix in actie komen. Ricciardo had destijds zijn pols gebroken tijdens een crash op Zandvoort en was niet in staat om te racen.

“Ik wil ook van deze gelegenheid gebruikmaken om Liam (Lawson, red.) te verwelkomen”, vervolgt Mekies. “Hij kent het team al goed. Hij reed vorig seizoen al voor ons en ging toen goed om met de zware omstandigheden – ik ga er dus vanuit dat dit een natuurlijk overgang zal zijn voor hem. Het is geweldig om te zien dat jong talent binnen de Red Bull-familie de volgende stap zet.”

De 22-jarige Liam Lawson neemt vanaf de GP in Austin het stoeltje van Daniel Ricciardo over (Getty Images)

