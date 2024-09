Franco Colapinto heeft in slechts een paar Grands Prix bewezen dat hij zijn stoeltje bij Williams meer dan verdiend heeft. Volgend jaar zal de Argentijn echter plaats moeten maken voor Carlos Sainz. Er gaan geruchten dat Colapinto tegen die tijd de overstap naar Sauber maakt, maar de 21-jarige coureur blijft zelf nuchter onder alle speculaties; zijn focus ligt nu bij Williams.

Na de GP van Singapore werd Colapinto gevraagd naar zijn toekomst in de Formule 1. Feitelijk is alleen het stoeltje bij Sauber nog beschikbaar, al azen ook Valtteri Bottas en Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto op een plekje bij het toekomstige Audi-team. “Ik ben er eerlijk gezegd niet zo mee bezig”, reageerde Colapinto.

“Ik volg het nieuws niet zo veel”, legde hij uit. “Op dit moment rijd ik voor Williams en ik denk dat we het heel goed doen. Mijn focus ligt op het zo goed mogelijk afsluiten van dit jaar – gewoon blijven leren. Daarna zien we wel wat volgend jaar brengt.” Williams-teambaas James Vowles heeft al aangegeven dat hij Colapinto een plekje bij Sauber gunt. De teambaas wil naar eigen zeggen ‘kijken wat de mogelijkheden zijn’.

Terwijl de geruchten over een mogelijke overstap naar Sauber blijven circuleren, is het duidelijk dat Colapinto zijn prioriteiten bij het heden houdt. “Ik focus me op de geweldige kans die ik nu heb gekregen van Williams,” zei hij. “We werken heel goed samen en maken duidelijk grote sprongen. Natuurlijk zou het een droom zijn om in de Formule 1 te blijven, maar op dit moment ben ik vooral ontzettend blij met de kans die ik al heb gekregen. Ik ben heel trots dat ik onderdeel ben van Williams en punten kan scoren voor dit team.”

