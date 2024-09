Franco Colapinto maakte een goede indruk tijdens de GP van Singapore. Niet alleen eindigde hij boven teamgenoot Alexander Albon, hij kende ook een briljante start. De Argentijn maakte direct een paar plaatsen goed dankzij een spectaculaire divebomb, al haalde hij zich daarmee wel de woede van zijn collega’s op de hals. Williams-teambaas James Vowles verdedigt de actie van Colapinto.

LEES OOK: Coureurs hekelen ‘magische manoeuvre’ van Colapinto tijdens GP Singapore

“Alex (Albon, red.) reed vooraan in het veld, maar moest direct een paar posities opgeven,” zei de teambaas achteraf tegen de media in Singapore. “Hij wist niet precies wat er gebeurde met de beide Ferrari’s en Franco (Colapinto, red.) en moest uitwijken,” gaf Vowles toe. “Ik snap wel dat hij dat deed, al verloor hij daarbij wel veel posities.” Albon was over de boordradio niet mals voor zijn teamgenoot. “Colapinto maakt een divebomb! Wat doet hij?”, riep de Brits-Thaise coureur.

Ook Carlos Sainz was niet te spreken over de inhaalactie van de jonge Argentijn. “Hij duwde bijna twee of drie auto’s van de baan,” reageerde de Spanjaard na de race. “Dat soort risico’s neem je als rookie, maar ik was bijna mijn hele race kwijt.” James Vowles verdedigt Colapinto door te stellen dat hij de situatie volledig onder controle had.

‘Had alles onder controle’

“Het is niet alsof je de start van een race van tevoren kunt plannen,” legde Vowles uit. “Je moet reageren op wat er om je heen gebeurt. De Ferrari’s en Alex (Albon, red.) dachten dat Colapinto blokkeerde en de bocht zou afsnijden, dus hielden ze afstand. Echter, zijn auto deed alleen wat stof opwaaien. Hij had de situatie volledig onder controle, liet ruimte bij de apex en plaatste zichzelf precies goed.”

“Het is niet eens zo dat Colapinto per se een Ferrari wilde inhalen,” lichtte Vowles toe. “Hij was gefocust op de VCARB-auto (Yuki Tsunoda, red.) die vlak voor hem reed – dat zijn uiteindelijk onze naaste rivalen. Ik begrijp dat andere coureurs hun kritiek uitten; zij dachten dat er misschien een grote crash zou komen. Maar ik hoop dat zij nu ook zien dat Colapinto de auto volledig onder controle had.”

Bekijk de beelden van de inhaalactie hieronder:

F1 rookie without the seat for 2025 diverting 4 cars into Turn 1. Madness from Franco Colapinto 👏 pic.twitter.com/cpZIvppXn0 — Maxx | F1newsletter.com (@F1_Newsletter) September 22, 2024

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

NU digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!