Yuki Tsunoda tekende eerder dit jaar een nieuw contract met Visa RB. Te midden van de onrust binnen Red Bull verbond de jonge Japanner zich voor nog eens één jaar aan het neventeam. Zijn prioriteit is doorstromen naar de ploeg van Max Verstappen, al kijkt hij inmiddels ook verder dan de Red Bull-familie. Tsunoda, die inmiddels vier jaar ervaring heeft opgedaan, weet dat er elders ook kansen liggen.

LEES OOK: Deadline nadert: Liam Lawson maakt opnieuw meters met Red Bull

Yuki Tsunoda maakte in de Beyond The Grid-podcast duidelijk dat Red Bull nog altijd zijn prioriteit heeft. In 2019 verbond hij zich aan het opleidingsprogramma van de Oostenrijkers, wat hem in 2021 zijn eerste stoeltje in de Formule 1 opleverde. Wanneer hij zich uitspreekt over zijn toekomstige doelen, onderstreept hij het belang van zijn huidige werkgever.

“Mijn prioriteit is een stoeltje bij Red Bull,” aldus Yuki Tsunoda. Ook de recente onrust binnen het team en het gebrek aan performance ten opzichte van McLaren en Ferrari hebben daar niets aan veranderd. “Ik wil daar al racen sinds mijn debuut in de Formule 1”, legde hij uit. “Ze hebben een van de snelste auto’s op de grid. Ik wil in die auto kunnen rijden en mijn potentie laten zien.”

Toekomst buiten Red Bull?

Volgens Yuki Tsunoda biedt Red Bull hem de kans om mee te doen in de voorhoede. Bij Visa RB en het voormalige AlphaTauri heeft hij maar weinig kunnen proeven van de top van de Formule 1 – Tsunoda kwam nooit verder dan de vierde plaats op de grid (Abu Dhabi, 2021). “Ik wil ook gewoon consistent in de top vijf kunnen eindigen,” aldus de 24-jarige Japanner. “Als Visa Cash App RB dat straks voor elkaar krijgt – we zijn immers heel erg aan het groeien – dan blijf ik trouw aan mijn team en hoef ik daar niet weg.”

Toch sluit Tsunoda niet uit dat hij zijn opties zou overwegen als zich een andere kans voordoet. “Maar toch, als een ander team zich aanbiedt en het hele plaatje klopt, dan zie ik geen reden waarom ik niet weg zou gaan,” zegt hij. Aston Martin zou eerder interesse hebben getoond in het Japanse talent, alvorens de Britse ploeg opnieuw in zee ging met Lance Stroll.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!