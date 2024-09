Reservecoureur Liam Lawson werkte dinsdag met Red Bull ruim honderd rondjes af op het circuit van Monza. Tijdens een bandentest voor Pirelli kreeg de Nieuw-Zeelander opnieuw de kans om te proeven van de Formule 1. Lawson hoopt nog altijd op een stoeltje voor 2025, al beginnen de opties langzaamaan op te raken. Deze maand zou hij te horen krijgen of hij kan instappen bij een van de Red Bull-teams.

In een poging om grip te krijgen op de RB20 deed Red Bull dinsdag mee aan een zogenaamde Pirelli-test. De bandenfabrikant nodigt de Formule 1-teams uit om een aantal rondjes te rijden met verschillende compounds onder de auto. Dinsdag was Monza het decor voor zo’n test; George Russell stapte namens Mercedes in zijn W15, en reservecoureur Liam Lawson deed dienst voor Red Bull.

Lawson reed in totaal 104 rondjes over het Italiaanse asfalt. Woensdag wordt hij opnieuw opgeroepen; dan mag de 22-jarige coureur zich bewijzen in de VCARB 01 van zusterteam Visa RB. Beide Red Bull-teams hebben meerdere keren benadrukt dat Liam Lawson van onschatbare waarde is voor de ontwikkeling van de auto. Toch hoopt de Nieuw-Zeelander, die vorig jaar al vijf keer mocht invallen voor Daniel Ricciardo, dat hij binnenkort een echt Formule 1-contract mag ondertekenen.

‘Deadline in september’

Helmut Marko verzekerde eerder dat Lawson volgend jaar een plekje op de grid krijgt. De Oostenrijker voegde daar later aan toe dat er in september over zijn toekomst wordt beslist. Die deadline komt dus snel dichterbij. Realistisch gezien heeft hij nog één optie binnen de Red Bull-familie: het huidige stoeltje van Daniel Ricciardo bij Visa RB is nog niet vergeven. Echter, volgens meerdere bronnen zou ook Sergio Pérez geslachtofferd kunnen worden ten gunste van de Nieuw-Zeelander.

Elders is ook het laatste Sauber-stoeltje nog beschikbaar. Mocht Liam Lawson geen contract krijgen binnen de Red Bull-teams, dan staat hij naar eigen zeggen ‘open voor andere opties’. Sauber, dat vanaf 2026 wordt overgenomen door Audi, zou al interesse hebben getoond in de jonge reservecoureur.

