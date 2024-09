Daniel Ricciardo is een van de weinige coureurs die nog geen contract heeft voor 2025. De goedlachse Australiër keerde dit jaar fulltime terug bij Visa RB, maar werd al snel overschaduwd door teamgenoot Yuki Tsunoda. Ricciardo maakt zich echter weinig zorgen over zijn toekomst in de Formule 1 en ervaart ook weinig druk vanuit de teamleiding. “Zolang ik presteer, is alles in orde.”

In de media kwam Daniel Ricciardo al meerdere keren onder druk te staan. De 35-jarige coureur zou volgens sommigen te vaak zijn afgetroefd door een ontketende Yuki Tsunoda. Reservecoureur Liam Lawson, die zich in 2023 al heeft kunnen bewijzen tijdens vijf invalbeurten, werd genoemd als mogelijke vervanger voor de Australiër. Een vroegtijdige rijderswissel bleef echter uit en Ricciardo overleefde de zomerstop. Hij realiseert zich inmiddels wel dat het tijd wordt om te presteren.

‘Moet gaan presteren’

“Ik weet zeker dat ik de rest van het seizoen ga afmaken,” verzekerde Daniel Ricciardo na de GP van Italië. “Zolang ik me maar op mezelf blijf focussen. Wanneer ik goed presteer, is er geen reden om iets te veranderen; zolang ik presteer, is alles in orde.” De man uit Perth schenkt verder geen aandacht aan wat er in de media wordt gezegd. “Het maakt niet uit wat er allemaal gezegd wordt,” legde hij uit. “Het gaat erom wat mijn handen en voeten doen in de cockpit.”

Ondanks alle speculaties heeft Daniel Ricciardo weinig druk ervaren vanuit Visa RB of Red Bull. “Niemand is onredelijk geweest,” vervolgde hij. “Ik ben ook nooit apart genomen of iets dergelijks; niemand heeft gezegd: ‘Doe dit anders.’ Ik weet best wat er verbeterd moet worden, maar ik ken Helmut (Marko, red.) al langer. Misschien dat er daarom geen harde gesprekken hebben plaatsgevonden; ik weet als geen ander wat er beter kan.”

