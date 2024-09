Christian Horner wil benadrukken dat het gebrek aan performance bij Red Bull niets te maken heeft met het vertrek van Adrian Newey. Eerder dit jaar werd bekend dat Newey zijn taken bij het Oostenrijkse Formule 1-team zou neerleggen. Sindsdien lijkt Red Bull achterop te raken in de ontwikkelingsstrijd, ook in Monza konden de andere topteams de huidige wereldkampioen de baas.

In de laatste zeven raceweekenden heeft Max Verstappen slechts één keer gewonnen. De Nederlandse titelhouder werd al meerdere keren afgetroefd door concurrent Lando Norris, die inmiddels gevaarlijk dichtbij komt in het coureurskampioenschap. Bij de constructeurs is het wachten tot McLaren hun rivalen uit Milton Keynes voorbijsteekt. De voorsprong van Red Bull bedraagt een miezerige acht punten.

‘Dat kan nooit’

Voor sommigen is er een duidelijk verband tussen het stagneren van Red Bull en het vertrek van aerodynamica-goeroe Adrian Newey. Echter, volgens teambaas Christian Horner zijn deze twee zaken ongerelateerd; hij benadrukt dat Newey slechts een klein onderdeel is van het ontwerpteam van Red Bull.

“Ik denk dat we hier sowieso tegenaan waren gelopen”, zei hij onlangs tegen LWOS. “Al deze problemen bestonden immers al. De bijdrage van één man zou nooit zo dramatisch en zo snel het verschil kunnen maken. De problemen waar we nu mee kampen kwamen in Miami voor het eerst aan het licht, en toen was Newey nog steeds betrokken bij het project. Daarbij moeten we niet vergeten dat Formule 1 een teamsport is. Ook zonder Newey zullen we een oplossing vinden”, besloot Horner.

