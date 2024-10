Liam Lawson neemt vanaf de aanstaande GP in Austin het stoeltje over van Daniel Ricciardo. De jonge Nieuw-Zeelander krijgt zo nog zes Grands Prix de kans om zich te bewijzen voor volgend jaar – als Lawson daadwerkelijk goede resultaten boekt voor Visa RB, bestaat de kans dat hij in 2025 doorstroomt naar Red Bull. Christian Horner sluit niet uit dat een worstelende Sergio Pérez zijn stoeltje dan moet inleveren.

“We hebben antwoorden nodig voor het grotere geheel,” legde Christian Horner uit in de F1 Nation podcast. Hij doelde op de verhoudingen tussen de coureurs bij Red Bull en Visa RB – als Liam Lawson zich straks bewijst als topcoureur, moet hij kunnen doorstromen naar het team van Max Verstappen. “Met nog zes races op de kalender is het de perfecte gelegenheid om Lawson naast Yuki (Tsunoda, red.) te zetten en te zien hoe hij presteert”, aldus Horner.

“Dit gaat verder dan Visa RB, het omvat heel Red Bull,” voegde hij eraan toe. “We hebben natuurlijk een contract met Sergio (Pérez, red.) voor volgend jaar, maar je moet altijd in de gaten houden wie er daarna klaarstaat. Moet Lawson dan naar Red Bull komen? Of moeten we buiten onze eigen cirkel kijken? Of zal een van de andere junioren, zoals Isack Hadjar (Formule 2-coureur, red.) of Arvid Lindblad (Formule 3-coureur, red.), tegen die tijd klaar zijn om het stokje over te nemen?”

Laatste kans voor Ricciardo

Volgens Horner is het ideale scenario dat Sergio Pérez ‘gewoon’ zijn stoeltje behoudt in 2025. Toch weet hij dat er genoeg andere coureurs staan te popelen om bij Red Bull in te stappen. De teambaas liet zelfs doorschemeren dat de deur voor Daniel Ricciardo nog op een kier staat. “Als Checo weer presteert zoals hij aan het begin van het jaar deed, verandert er niets,” legde hij uit. “Maar tegelijkertijd hebben we ook duidelijk gemaakt dat we Ricciardo graag binnen de Red Bull-familie houden. Als zowel Liam (Lawson, red.) als Checo zou falen, weten we in ieder geval dat we hem nog in huis hebben.”

“Aan de andere kant denk ik dat hij op zijn leeftijd al een geweldige carrière heeft gehad,” zei Horner over Ricciardo. “We hebben zoveel mooie herinneringen gemaakt. Het meest walgelijke was champagne drinken uit zijn bezwete schoen. Maar ach, dat is echt zijn ding geworden. Heel wat beroemde mensen hebben uit zijn vieze schoenen gedronken!”

