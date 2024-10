Na de GP van Singapore werd bekend dat Visa RB afscheid neemt van Daniel Ricciardo. Na een wisselvallig seizoen wordt de achtvoudig racewinnaar vanaf heden vervangen door de jonge Liam Lawson. Echter, het had niet veel gescheeld of de Australiër had al veel eerder de aftocht moeten blazen. Christian Horner onthulde dat Helmut Marko in juni, na de GP van Barcelona, Ricciardo al had willen ontslaan.

In de eerste paar races van het seizoen had Daniel Ricciardo zichtbaar moeite met de VCARB01. Daarbij gaf teamgenoot Yuki Tsunoda hem geregeld het nakijken. Critici begonnen toen al te fluisteren over een mogelijke rijderswissel. Na vijf spectaculaire invalbeurten in 2023 wist iedereen dat reservecoureur Liam Lawson klaar was voor een officieel debuut. Ricciardo leek zich echter langzaam te verbeteren en kreeg het voordeel van de twijfel.

Red Bull-teambaas Christian Horner, van oudsher een fan van Ricciardo, heeft de coureur de afgelopen maanden onder zijn hoede genomen. De Engelsman onthulde onlangs dat de Australiër anders veel eerder geslachtofferd zou zijn. “Hij (Ricciardo, red.) startte het seizoen niet al te best”, gaf Horner toe in de F1 Nation podcast. “In Miami kende hij een weekend van twee helften. De vrijdag- en zaterdagochtend waren fantastisch, maar de zaterdagmiddag en zondag waren rampzalig.” Ricciardo kwam in Florida tijdens de sprint als vierde over de streep, maar moest het in de hoofdrace doen met de vijftiende plaats.

‘Heb mijn uiterste best gedaan’

Een kleine twee maanden later stond Ricciardo aan de start van de GP van Spanje. Hij had op dat moment negen WK-punten verzameld, terwijl de teller bij zijn teamgenoot al op negentien stond. “Helmut (Marko, red.) wilde hem na Barcelona uit de auto zetten”, vertelde Horner. “Er lag toen al zo veel druk op hem. Ik heb mijn uiterste best gedaan om hem zoveel mogelijk tijd in de auto te geven, anders waren we hem al veel eerder kwijt geweest.”

Ook de felbegeerde promotie naar Red Bull bleef uit, ondanks het matige seizoen van Sergio Pérez. “Checo verkeerde natuurlijk in zwaar weer en Ricciardo leek zich af en toe een beetje te verbeteren”, besloot Horner. “Maar het was nooit overtuigend genoeg om te zeggen: ‘Oké, weet je, we moeten de twee coureurs wisselen.'” De kans is groot dat Ricciardo in Singapore zijn laatste race in de Formule 1 heeft gereden. Echter, volgens Helmut Marko mag hij voor PR-doeleinden altijd aankloppen in Milton Keynes.

