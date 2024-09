Zien we Daniel Ricciardo ooit nog terug in de Formule 1-paddock? Hoewel een terugkeer als coureur op de grid uitgesloten lijkt, kan de Australiër waarschijnlijk wel een andere PR-rol binnen het Red Bull-team krijgen. Adviseur Helmut Marko onthult dat Red Bull zeker geïnteresseerd is in een nieuwe samenwerking met Ricciardo.

Op donderweg werd bekend dat Ricciardo in Austin niet meer terugkeert als coureur voor Red Bulls zusterteam Visa RB. De Australiër wordt vervangen door reservecoureur Liam Lawson, en zal naar verwachting niet meer als coureur in de Formule 1 terugkeren. Toch hoeven Ricciardo-fans hem misschien nog niet helemaal te gaan missen.

LEES OOK: Formule 1-fans ontzet: Helmut Marko verklaart ‘halfslachtig’ afscheid Ricciardo

Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult dat Red Bull graag een andere rol voor de Australiër wil vinden. “We hebben een gesprek gehad en het is duidelijk dat we geïnteresseerd zijn,” vertelt Marko aan Motorsport Total. “Hij is een van de populairste Formule 1-coureurs, vooral in de Verenigde Staten.”

Tijd nodig

Ricciardo zal niet gelijk in Austin weer in de paddock te zien zijn, want de coureur heeft nog wat tijd nodig om over zijn toekomst na te denken. “Hij wil tijd om over zijn hele toekomst na te denken. Ik denk niet dat hij aan een andere racecategorie zal deelnemen”, aldus Marko.

De Oostenrijker heeft daarnaast zelf ook nog bedenkingen of de man uit Perth wel zin heeft in een Red Bull-terugkeer. “Als hij niet meer actief racet, wil hij deze PR-activiteiten dan nog wel?”, vraagt Marko zich af. “Ricciardo heeft ook veel geld op zijn bankrekening staan en ik zou zeggen dat het voor hem een levensbeslissing is hoe hij zijn toekomstige leven vorm wil geven.”

NU digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!