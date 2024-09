Het ontslag van Daniel Ricciardo levert Visa RB en ‘grote broer’ Red Bull veel kritiek op. Niet omdat fans geen begrip hebben voor deze keuze, maar omdat hij geen ‘waardig afscheid’ heeft gekregen. In Singapore moesten zijn supporters er maar vanuit gaan dat hij zijn laatste race had gereden, zonder dat er actief werd stilgestaan bij het einde van een glansrijke carrière. Helmut Marko verklaart waarom Ricciardo genoegen moest nemen met de snelste rondetijd.

“Waarom maakten ze dit niet vóór het weekend in Singapore bekend?”, schreef een teleurgestelde fan op sociale media. “Ik begrijp er niets van, Ricciardo had een veel mooier afscheid verdiend”, reageerde een ander. “Hij verdient veel beter; het is hartverscheurend dat het zo moet eindigen.” De consensus onder Formule 1-fans is duidelijk: “Red Bull heeft de plank volledig misgeslagen.”

Oud-coureur en Formule 1-commentator Martin Brundle was na de race in Singapore al net zo ‘verward’. Hij snapte niets van het ‘halfslachtige’ afscheid van Daniel Ricciardo. Na dertien jaar in de Formule 1 had één van de populairste coureurs op de grid toch wel een mooiere zwanenzang verdiend? De Australiër moest zich troosten met de snelste raceronde, die hij op de valreep afpakte van McLaren.

‘Verschillende factoren’

“De timing van het nieuws over Ricciardo had te maken met verschillende factoren en verplichtingen,” verklaarde Helmut Marko in gesprek met Motorsport-Total.com. “Hij is zelf tijdig geïnformeerd en zijn waardige afscheid was de snelste raceronde. Daarmee heeft hij kunnen laten zien dat hij nog steeds potentie heeft, hoewel hij niet meer op het niveau van Red Bull zit. Hij heeft zelf aangegeven dat hij er vrede mee heeft. Hij heeft de situatie geaccepteerd, en we zullen zien wat zijn plannen voor de toekomst zijn.”

“Sinds hij ons heeft verlaten voor Renault, heeft Ricciardo zijn winnaarsinstinct verloren,” vervolgde Marko. “Ik weet ook niet zo goed wat daar is gebeurd. Maar wij moeten nu gewoon een vergelijking kunnen maken. De vraag is waar Liam Lawson staat ten opzichte van Yuki (Tsunoda, red.).” Volgens de 81-jarige Oostenrijker wil Red Bull zich verder focussen op de jonge talenten die het in de gelederen heeft.

