Ook Red Bull-teambaas Christian Horner nam donderdag afscheid van Daniel Ricciardo; de Australiër wordt binnenkort vervangen door Liam Lawson. Zo lijkt er na ruim dertien jaar een einde te komen aan de carrière van de honey Badger. Horner, die vele jaren met Ricciardo heeft samengewerkt, bedankte hem in een emotioneel bericht op sociale media.

“Vanaf het moment dat je bij Red Bull kwam, was het duidelijk dat je zoveel meer was dan alleen een coureur”, schreef Christian Horner op zijn Instagram-pagina. “Je onuitputtelijke enthousiasme, gevoel voor humor en positieve houding hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten bij het team en in de Formule 1. Bedankt voor de overwinningen, de glimlachen, de muziek (en ik zou willen dat ik de shoey’s erbij kon zeggen).”

Wat Daniel Ricciardo in de toekomst gaat doen, is nog onduidelijk. In de Formule 1 lijkt er in ieder geval geen plaats meer te zijn voor de 35-jarige coureur. Horner benadrukte echter dat Ricciardo altijd een onderdeel zal blijven van Red Bull. “Je zult altijd een speciaal lid blijven van deze familie”, vervolgde hij. “8 overwinningen, 32 podiums en 1329 punten. Deze statistieken en onderscheidingen zijn niet de enige maatstaf voor wie je bent en wat je hebt bereikt. Bedankt, Daniel.”



