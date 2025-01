Liam Lawson staat bij de start van de aankomende Grand Prix van Australië voor het eerst als teamgenoot van Max Verstappen op de grid. De Nieuw-Zeelander promoveerde al na elf races naar Red Bull, maar Christian Horner hoopt de jonge coureur tegen te hoge verwachtingen te beschermen. “We weten wat we nodig hebben van de tweede coureur”, aldus de teambaas.

De Nieuw-Zeelander is namelijk niet de eerste jongeling die naast Verstappen in een Red Bull terechtkomt. Eerder gingen Alexander Albon en Pierre Gasly hem al voor. “Eén ding dat we willen doen is Liam beschermen tegen te hoge verwachtingen en natuurlijk was Max, toen Alex en Pierre bij het team zaten, niet de viervoudig wereldkampioen”, zegt Horner. “We hebben een heel duidelijke positionering binnen het team over waar Max staat in zijn carrière en wat we nodig hebben van de tweede coureur.”

“Daniel (Ricciardo, red.) en Max waren een sterk duo, maar daarna hadden we twee juniors die het moeilijk hadden en daarom stapte Checo (Pérez, red.) in de auto voor het seizoen 2021 en kon hij de druk aan”, blikt Horner terug. Red Bull maakte eveneens in december bekend de samenwerking met Pérez na vier jaar op te zeggen.

Vergevingsgezindere auto

Pérez gaf meerdere keren tijdens zijn laatste seizoen bij de Oostenrijkse renstal aan niet goed met de wispelturige RB20-bolide om te kunnen gaan. Horner hoopt Lawson voor datzelfde lot te behoeden. “De andere factor waar we hard aan werken, is ervoor zorgen dat we met de RB21 een bredere operating window creëren dan met de RB20, waarbij dat erg smal was”, vervolgt de teambaas. “Door een breder venster te creëren, kunnen we Liam hopelijk een vergevingsgezindere auto geven dan de RB20 af en toe kon zijn.”

