Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft eerlijk toe dat zijn team in 2024 wel heel dicht bij een overschrijding van het budgetplafond kwam. De renstal kreeg tegen het einde van het seizoen met meerdere zware crashes te maken, waardoor er ook geen upgrades meer mogelijk waren. “Er was simpelweg geen geld meer”, onthult Wolff.

Het budgetplafond, ook wel de ‘budget cap’ genoemd in het Engels, werd in 2021 geïntroduceerd. Het doel van de FIA was om zo de prestaties van de verschillende teams dichter bij elkaar te brengen. In het eerste jaar schond Red Bull nog het budgetplafond, maar inmiddels houden alle teams zich keurig aan de limiet. Toch was het voor Mercedes in 2024 kantje boord.

“Heel dichtbij. Je kunt geen groot appeltje voor de dorst sparen”, vertelt Toto Wolff tegen Auto Motor und Sport wanneer hem werd gevraagd hoe dicht Mercedes bij het overschrijden van de limiet zat. “Het is meer het geval dat je aan het begin van het jaar te ver doorschiet. En dan begin je te sparen.”

Crashes

Ook de verschillende grote crashes in de tweede helft van het seizoen bezorgden Mercedes slapeloze nachten. Zo parkeerde Andrea Kimi Antonelli de W15 in de vangrails op Monza, terwijl George Russell in zowel Austin als Mexico naast de baan terechtkwam.

“Op een gegeven moment hadden we maar één set van een bepaald type vleugel”, onthult Wolff. “Aan het einde van het jaar moesten we het doen zonder een aantal upgrades in aerodynamica en mechanica. Er was simpelweg geen geld meer om de bijbehorende onderdelen te produceren.”

