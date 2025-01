Andrea Kimi Antonelli staat in 2025 voor het eerst als Mercedes-coureur op de Formule 1-grid. De jonge coureur mag gelijk zijn officiële debuut bij een topteam maken, maar volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko neemt de Duitse renstal daarmee wel een risico. Toch ziet de adviseur ook dat Antonelli de potentie heeft om een gevaar te vormen voor teamgenoot George Russell.

Andrea Kimi Antonelli volgt in de voetsporen van Lewis Hamilton bij Mercedes. Er wordt daardoor veel verwacht van het jonge talent. De openingsrace in Melbourne wordt niet de eerste keer dat Antonelli achter het stuur kruipt voor Mercedes, want afgelopen jaar in Monza mocht de Italiaan al een vrije training rijden. Heel lang zat Antonelli echter niet achter het stuur. Binnen tien minuten kwam de kersverse Mercedes-coureur tot stilstand in de bandenstapels.

“We zagen Antonelli’s talent in Monza, hoewel ik niet begrijp waarom ze hem in de auto hebben gezet op dat circuit”, blikt Red Bull-adviseur Helmut Marko terug op Antonelli’s F1-debuut tegenover Sport.de. “Hij was erg snel in zijn eerste drie ronden, maar in de vierde ronde ging hij de vangrails in.”

Ondanks de tegenvallende start van de jonge Italiaan denkt Marko wel dat Antonelli een gevaar kan gaan vormen voor zijn teamgenoot George Russell. “Ik denk dat als hij zijn vaardigheden goed gebruikt, die hij heeft, hij een gevaar kan zijn voor Russell.”

Verstappen

Toto Wolff neemt met de directe promotie van Antonelli naar Mercedes een risico, omdat de jonge coureur nog niet, zoals Russell bij Williams, heeft kunnen ‘rijpen’ bij een middenveldteam. De Mercedes-teambaas legde zelf eerder uit dat hij zo Antonelli niet wil verliezen aan een ander team, zoals hij eerder wel Max Verstappen misliep.

Toch gaat de vergelijking volgens Marko niet helemaal op, omdat Mercedes meer “risico” heeft genomen met Antonelli dan Red Bull deed met Verstappen. “Antonelli is een risico, maar dat risico hebben we in het verleden ook genomen met Verstappen. Max was erg jong toen hij in die auto stapte. Maar in zijn geval zat hij niet in een topteam, hij begon bij het zusterteam van Red Bull, dus had hij minder druk.”

