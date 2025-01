Wie van de twee Red Bull-wereldkampioenen is de betere coureur? Adviseur Helmut Marko, die al twintig jaar bij het team betrokken is, durft daar wel antwoord op te geven. Ook blikt de Oostenrijker terug op de begindagen van Verstappen bij het team.

Helmut Marko is al sinds de begindagen van Red Bull in 2005 bij het team betrokken. In zijn jaren als adviseur van het Oostenrijkse team zag de 81-jarige hoe twee coureurs, Sebastian Vettel en Max Verstappen, de wereldtitel meerdere keren pakten. Marko kijkt terug op de tijd waarin de wisseling van de wacht tussen de coureurs plaatsvond.

LEES OOK: Marko velt keihard oordeel over De Vries: ‘Mijn grootste fout, zonder twijfel’

“Toen (Vettel, red.) ons eind 2014 verliet, moesten we op zoek naar een jong talent dat mogelijk net zo interessant was en evenveel perspectief bood”, blikt Marko terug tegenover Autosprint. “De keuze viel op Max.”

Wie van de twee is de betere coureur? Marko deinst er niet voor terug om ook daar antwoord op te geven, en geeft de voorkeur aan Verstappen. “Eerlijk gezegd denk ik dat Max, in vergelijking met de huidige concurrentie en ook met Vettel zelf, tot een andere klasse behoort. Hij zit gewoon op een heel ander niveau.”

Gok op Verstappen

Heel even had Marko nog de hoop dat Daniel Ricciardo, Verstappens voormalige teamgenoot, eerder een titel zou winnen dan de Nederlander. Al gauw na zijn aantrede bij de Oostenrijkse renstal bleek Verstappen echter een uitzonderlijk talent.

LEES OOK: Helmut Marko adviseert Liam Lawson: ‘Accepteer dat Verstappen de beste is’

“Max won namelijk meteen een race, in Spanje. Misschien, als ik in die tijd meer op Ricciardo had ingezet door Verstappens komst naar Red Bull wat uit te stellen, had Daniel misschien wel een titel gewonnen. Maar ik heb het anders gedaan en daar heb ik helemaal geen spijt van. Ik ben blij dat ik de gok op Ricciardo verloren heb en de gok op Verstappen gewonnen”, besluit de Oostenrijker.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)