Een noviteit in de autosport. In een wereld die steeds digitaler wordt had het NEOM McLaren Formule E-team de officiële primeur. Het team presenteerde vandaag in de aanloop naar de E-Prix in Londen, komend weekend, de allereerste livery die is ontworpen met behulp van generatieve kunstmatige intelligentie (AI).

De livery is ontwikkeld in samenwerking tussen partner NEOM en McLaren Racing. Het kunstwerk is gebaseerd op de uitgeschreven toekomstvisies van de coureurs van het NEOM McLaren Formula E Team, René Rast en Jake Hughes, en vier studenten van het zogenoemde NEOM ontwikkelingsprogramma.

Elke deelnemer leverde zijn persoonlijke toekomstvisie aan. Eerst werden deze visies verwerkt door een tekst-AI (Artificial Intelligence) om een reeks aanwijzingen te creëren. Vervolgens werden de prompts gebruikt om een individueel kunstwerk te maken voor elke visie met behulp van tekst-naar-beeld AI. Tot slot werden de zes visuals gecombineerd tot één kunstwerk met behulp van beeld-naar-beeld-AI, voordat ze werden verbeterd om de graphics met hoge resolutie te creëren. De ontwerpers van McLaren Racing produceerden vervolgens als laatste stap in het proces met kunstmatige intelligentie de eerste livery op de bolide.

NEOM, sinds vorig jaar partner van McLaren, staat voor een duurzame eco-metropool in het Noordwesten van Saoedi-Arabië, die ontwikkeld moet worden. De met behulp van kunstmatige intelligentie ontworpen livery van de Formule E-bolide is één van de activiteiten in het kader van het 60-jarig jubileum van McLaren Racing.

