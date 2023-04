Mclaren is een van de succesvolste autosportteams in de geschiedenis en dat wil het weten ook. Tijdens de komende editie van de Indianapolis 500 start Arrows McLaren met drie wagens, gespoten met een vette knipoog naar het raceverleden.

McLaren viert dit jaar dat het zestig jaar geleden door autocoureur Bruce McLaren werd opgericht. Zo werd de nieuwe Formule 1-bolide van de renstal al MCL60 gedoopt en voor komende Indy 500 komt het Arrows McLaren-team met een wel heel bijzonder eerbetoon aan de Triple Crown. Die eretitel is in de autosport voorbehouden aan coureurs die de belangrijkste drie autosportraces op hun naam hebben weten te schrijven: de 24 Uur van Le Mans, de Grand Prix van Monaco en de Indy 500.

Lees ook: McLaren viert zestigjarig bestaan met MCL60

Monaco, Indianapolis, Le Mans

Ook McLaren heeft die drie prestigieuze races gewonnen en dus heeft het team besloten om elk van die drie overwinningen te laten terugkomen in de Indy 500 van dit jaar. De #5 wagen is gespoten in de kleuren van de McLaren F1 GTR waarmee het team in 1995 Le Mans won. De #6 krijgt de befaamde Marlboro-livery van de MP4-2, de winnende auto van de Grand Prix van Monaco van 1984 en de #7 is papaya-oranje, een verwijzing naar de M16C, de auto die in 1974 de Indy 500 won.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Reportage: Verstappen op weg naar derde titel? ‘Hij is gemaakt om te winnen’

Alonso neemt Aston Martin bij de hand: ‘Geef Fernando vertrouwen en je krijgt 110% van hem’

Exclusief interview: Valtteri Bottas heeft lak aan de mening van anderen

Documentairemaker Nick Hoedeman: de schaduw van Max Verstappen

Interview: Daniel Ricciardo openhartig over zijn nieuwe leven als derde coureur

Manager Guilaume Le Goff rekent op een steile opmars van Nyck de Vries

Columns Rob Kamphues, Koen Vergeer en Nelson Valkenburg

De mooiste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder alles over de GP’s van Saoedi-Arabië en Australië

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."