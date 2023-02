McLaren heeft haar nieuwe bolide voor het seizoen 2023, de MCL60, onthuld. De bolide van Lando Norris en nieuwkomer Oscar Piastri kleurt net als voorgaande jaren papajaoranje, met flink wat kale koolstofvezeldelen.

McLaren heeft voor dit seizoen niet voor niets haar nieuwe bolide de naam MCL60 gegeven. Het Britse team viert dit jaar het zestigjarig bestaan van het team, in 1963 opgericht door Bruce McLaren. De bolide kleurt opnieuw papajaoranje met blauwe accenten, al zijn er ook veel ‘kale’ koolstofvezeldelen om gewicht te besparen.

De auto is daarnaast op een aantal plekken voorzien van het getal zestig, als verwijzing naar het jubileum. Het team is van plan om dit jubileum ‘het hele jaar door’ te vieren, aldus McLaren-CEO Zak Brown.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: McLaren Foto: McLaren Foto: McLaren Foto: McLaren

‘Nieuwe’ gezichten

Dit jaar zullen Lando Norris en diens nieuwe teamgenoot Oscar Piastri proberen om McLaren weer richting de top te helpen. Om Piastri was vorig jaar een hoop te doen, aangezien hij de Alpine Academy verliet om de overstap naar McLaren te maken, ook al had Alpine hem destijds aangekondigd als vervanger van Fernando Alonso. De Australische coureur moet zich na deze saga, ook wel Piastrigate genoemd, bewijzen bij McLaren, maar met een contract van twee jaar op zak krijgt de Formule 2-kampioen van 2021 ook de tijd om zich te ontwikkelen na een jaar aan de zijlijn.

McLaren eindigde vorig jaar vijfde bij de constructeurs nadat het in 2021 nog vierde werd. Het team moest in 2022 vooral leunen op de prestaties van Lando Norris, die 122 van de 159 punten pakte. Daniel Ricciardo worstelde om één te worden met de MCL36 en moest al na twee seizoenen afscheid nemen van het team uit Woking.

Voor McLaren kenmerkt het nieuwe seizoen ook het begin van Andrea Stella als nieuwe teambaas. De Italiaan, de afgelopen jaren actief als racedirecteur van het team, vervangt Andreas Seidl, die naar Sauber verkaste voor een CEO-rol. De Duitser moet daar zorgen voor een goede overgang van Sauber naar het fabrieksteam van Audi, dat vanaf 2026 instapt.

