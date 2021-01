Formule 1 stellig: ‘Nieuwe reglementen komen volgend jaar en niet pas in 2023’

De Formule 1 wil in 2022 ‘gewoon’ volgens schema de nieuwe technische reglementen introduceren, ondanks dat er geruchten gingen dat de Formule 1 de introductie van de nieuwe reglementen wilde opschuiven naar 2023.

In 2019 presenteerde de Formule 1 de nieuwe auto’s en reglementen. Die zouden normaal gesproken in 2021 ingaan, maar het coronavirus heeft hier een stokje voor gestoken en dus gaan de nieuwe reglementen pas volgend jaar in en maken de teams in 2021 gebruik van een doorontwikkeling van 2020-bolide.

Maar volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport wil de Formule 1 de introductie van de nieuwe reglementen opschuiven naar 2023. Het coronavirus is nog steeds niet verdwenen en de teams die in Groot-Brittannië gehuisvest zijn, kunnen, doordat het land in een lockdown zit, niet aan het 2022-project werken en dus gingen er geruchten dat de Formule 1 de introductie van de nieuwe reglementen wilde opschuiven naar 2023, maar dat is volgens een woordvoerder van Formule 1 niet waar.

“De suggestie die werd gewekt is absoluut niet waar en er is nooit over gesproken”, zegt de woordvoerder ten overstaan van Motorsport.com. “De nieuwe reglementen moeten voor een eerlijker speelveld en voor meer wiel-aan-wiel actie gaan zorgen. Dit in combinatie met nieuwe financiële reglementen moeten voor een gezondere en sterkere Formule 1 gaan zorgen”, aldus de woordvoerder.

