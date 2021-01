Teams zijn akkoord: Wintertest wordt gehouden in Bahrein

De Formule 1-teams, de Formule 1 en de FIA zijn eruit: de wintertest wordt niet in Barcelona gehouden, maar in Bahrein. Dit naar aanleiding van de uitstel van de Grand Prix van Australië, waardoor het seizoen in Bahrein wordt afgetrapt.

Lees ook: GP’s van Australië en China uitgesteld, Imola weer op de kalender

De teams wilden graag de test in Barcelona organiseren, maar al snel bleek dat de GP van Australië op losse schroeven stond. Vandaag werd die race dan ook uitgesteld en dus is de Grand Prix van Bahrein nu het openingsnummer van het seizoen en daarom is dus ook besloten om de wintertest in Bahrein te organiseren. De meeste teams gingen akkoord. Het klimaat in de golfstaat is een stuk beter en doordat de Grand Prix van Bahrein twee weken later wordt gehouden, is het logistiek gezien een stuk handiger. Alleen het team van McLaren was tegen. Zij maken vanaf dit jaar weer gebruik van de Mercedes-motoren en wilden de motor in ‘normale’ omstandigheden testen.

Normaal gesproken zou er vanaf dinsdag 2 maart tot donderdag 4 maart getest worden, maar aangezien de Grand Prix van Bahrein in het laatste weekend van maart wordt verreden, is besloten om de test tussen 12 tot 14 maart te houden.

Lees ook: Formule 1 ontkent dat ze in het geheim werken aan een vaccinatieplan