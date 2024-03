Een bijzonder moment vorige week tijdens de Grand Prix van Australië: de oma van Oscar Piastri trakteerde het volledige McLaren-team in Melbourne onaangekondigd op gebak. Als dank voor het harde werken voor haar kleinzoon. Het mooie gebaar maakt Piastri alleen maar populairder in eigen land. En die populariteit was (en is) al zo groot.

Ondanks Daniel Ricciardo’s nimmer aflatende grote grijns legt de routinier het tijdens de GP van Australië qua populariteit duidelijk af tegen landgenoot Oscar Piastri. Dat die op steenworp afstand van het circuit opgroeide, helpt daarbij. De jongste van beide Australiërs speelde vaak cricket nabij Albert Park en beleefde er als jonge fan zijn eerste Formule 1-race ooit. Maar er is meer.

Wandelend door Melbourne hoor en zie je hoe de mensen hun lokale held in de harten hebben gesloten. Mede ook dankzij moeder en oma. ‘Deserving of an Oscar’ is bijvoorbeeld een mooie slogan die je onderweg in de stad veelvuldig ziet. Of zoals een Piastri-fan op weg naar het circuit in Tram 96 zegt: “Eigenlijk wil iedereen een beetje zoals Oscar zijn: leuke gast met een leuke familie.”

Gebak

Mooi gesproken. En het valt te begrijpen: met moeder Nicole is er altijd wat te lachen als ze haar zoon met een gezonde dosis droge humor weer eens te kakken zet op social media. En dan is er nog oma Piastri. Die is zoals oma’s horen te zijn: lief en attent.

Dat laatste blijkt tijdens het raceweekend in Melbourne bijvoorbeeld uit haar verrassing voor alle in de paddock aanwezige medewerkers van McLaren: oma Piastri zorgt eigenhandig voor gebak, dozen vol, voor iedereen. En nee, niet om mee te scoren – integendeel. Dit is geen actie vanuit een pr-oogpunt, maar gewoon, een bedankje van een trotse oma. Voor al dat harde werken dat ze doen voor kleinzoon. Heerlijk, toch?

