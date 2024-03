Eddie Jordan, voormalig F1-teambaas, is klaar met de cultuur binnen de Formule 1 dat uitslagen na een race regelmatig nog overhoop worden gehaald door opgelegde tijdstraffen. “In hemelsnaam, Formule 1, doe normaal”, luidt zijn hartekreet.

Jordan doet zijn uitspraak in de podcast Formula For Success naar aanleiding van de tijdstraf die Fernando Alonso kreeg na afloop van de Grand Prix van Australië, afgelopen weekend in Melbourne. De Spanjaard van Aston Martin ontving een tijdstraf van twintig seconden vanwege zijn aandeel in de harde crash van George Russell in de slotronde van de race. Hierdoor viel Alonso in de uitslag uiteindelijk terug van P6 naar P8.

Video: Bekijk hier de crash van George Russell

In de ogen van Jordan moet de uitslag van een race definitief zijn, zodra met de geblokte vlag is gezwaaid. “Ik wordt echt boos boos als ik naar een race heb gekeken en denk dat Alonso zesde is geworden en dat later blijkt dat hij twee plaatsen is teruggezet.”

‘Racepositie afpakken is onzin’

Hij verwijst vervolgens naar Bernie Ecclestone, de vorige eigenaar van de Formule 1. “Ik herinner me Bernie, dit was namelijk één van zijn stokpaardjes. Hij zei tegen de tijdwaarnemers en de stewards: ‘Geef me nooit 30 minuten of een uur na de race resultaten met andere posities, want dat is niet eerlijk voor de televisiekijkers en het brengt iedereen in verwarring’. Als de stewards vonden dat Alonso iets verkeerd had gedaan, hadden ze moeten zeggen: ‘Je krijgt een gridstraf van twee plaatsen bij de volgende race’. Maar je moet niet de racepositie van hem afpakken. Dat is onzin! In hemelsnaam, Formule 1, doe normaal! De raceuitslag is de raceuitslag. En als er straffen opgelegd worden, dan gelden die voor de volgende race.”

Overigens was de verdediging van Alonso ten opzichte van Russell volgens Jordan ‘op het eerste gezicht verdacht’. Maar het was in zijn ogen aan de Britse Mercedes-coureur om de crash te voorkomen. Uit de telemetriegegevens van Alonso bleek dat hij eerder optrok voor de bocht dan in eerdere ronden en ook dat hij licht remde en terugschakelde op een ongebruikelijk punt.

‘Dit had afschuwelijk kunnen aflopen’

Jordan: “Het leek voor mij alsof de auto vertraagde. Als dat het geval is, dan is het aan de coureur erachter om daarop te letten. Dat is altijd degene die het initiatief moet nemen, omdat hij alles in zijn hoofd moet afwegen wat hem de veiligste optie geeft. Dit was een groot ongeluk. Dat had afschuwelijk kunnen aflopen. Maar George Russell zal ervan leren. Ik denk dat hij, en het grootste deel van de rijders op de grid, zich er heel bewust van zal zijn als ze in gevecht gaan met Alonso.”